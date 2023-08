Ali Kamel deixa direção de jornalismo da Rede Globo após 14 anos

Ali Kamel deixará direção-geral de jornalismo da Globo para assumir coordenação do Conselho Editorial do Grupo Globo a partir de 2024

“Em julho do ano passado, Ali Kamel procurou a mim e ao João Roberto Marinho para falar de planos para o futuro. Após intensos 34 anos dedicados a funções executivas no Grupo Globo, 22 deles na Globo, disse que gostaria de desacelerar ”, diz a nota assinada por Paulo Marinho, diretor-presidente da Globo.

De acordo com o comunicado, a saída do cargo foi uma decisão tomada por Ali ainda em 2022, mas que só veio a público este ano após a reformulação na “troca de cadeiras” na direção executiva da Globo.

Ali Kamel ingressou no Grupo em 1989, ainda como chefe de reportagem do jornal O Globo. Em 2001, o jornalista assumiu o cargo de diretor-executivo de jornalismo da emissora, posição que seguirá até o fim deste ano.

A partir de janeiro de 2024, Ali Kamel assumirá a coordenação do Conselho Editorial do Grupo Globo, a convite de João Roberto Marinho, presidente do Grupo O Globo. No lugar de Ali, Ricardo Villela será o novo diretor-geral de jornalismo da emissora.



"Durante os próximos meses, Ali, Villela e Miguel trabalharão juntos na transição. Em meu nome e da minha família, agradeço ao Ali pelos anos de dedicação e empenho que tanto nos ajudaram a escrever a história da Globo até aqui. E desejo a ele, ao Villela e ao Miguel sucesso nas novas funções nos anos que estão por vir", encerra o comunicado.

Memórias do Medo: confira o trailer do novo filme do O POVO+

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas. Saiba mais sobre “Memórias do Medo” clicando aqui