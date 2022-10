Paulo Gustavo faria 44 anos neste domingo

11:21 | Out. 30, 2022

O ator Paulo Gustavo completaria 44 anos neste domingo, 30. O ator teve morte cerebral, após complicações de Covid-19, em 4 de maio de 2021. Paulo Gustavo nasceu em Niterói, Rio de Janeiro, e estava no auge da carreira. O humorista interpretou Dona Hermínia, papel que conquistou o Brasil primeiro pela peça, depois pelo cinema.

No início desta manhã, diversos artistas publicaram em homenagem ao ator nas redes sociais. A mãe de Paulo publicou em seu Instagram um vídeo relembrando uma mensagem de fim de ano gravada pelo filho.

"Ahhh meu primeiro brinde hoje, eu dividi com ele e será assim em todos os meus aniversários. Difícil não lembrar…", comentou a atriz Fabiana Karla, na postagem. "Hoje daremos um grande presente ao nosso PG", respondeu a atriz e modelo Giovanna Ewbank.

Paulo Gustavo tinha planos de carreira internacional. Ele até assinou um contrato de cinco anos com a plataforma de streaming Amazon Prime Video. A estreia do ator como criador de conteúdo teria acontecido no início deste ano. Em vez disso, uma nova produção está a caminho. Nela, "A vida e carreira de Paulo Gustavo como você nunca viu", revela a mãe de Paulo, na rede social.

Relação de Paulo Gustavo com sua mãe, Dea Lúcia, é registrada em documentário do Amazon Prime Video (Foto: Divulgação/ Amazon Prime Video)



Batizado "Filho Da Mãe", o filme estreia no Brasil em 16 de dezembro.

