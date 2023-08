Faustão está consciente e conversando, revela novo boletim médico

Recente boletim médico de Faustão revela que o apresentador apresenta boa função do coração e está consciente

Dois dias após realizar o transplante de coração, o estado de saúde de Faustão é positivo e segue de acordo com o esperado.

Em novo boletim médico divulgado nesta terça-feira, 29, o apresentador Fausto Silva já respira sem o auxílio de aparelhos.

De acordo com o comunicado do Hospital Albert Einstein, Faustão foi extubado na manhã de hoje e está consciente. Apresentando uma boa função do coração, Fausto Silva já conversa normalmente.