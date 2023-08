Ministério esclarece critérios para prioridade de transplante de Faustão

Além do apresentador, foram 12 transplantados do coração entre 19 e 26 de agosto, segundo o Ministério da Saúde

Menos de 12 horas antes de Faustão ser operado do coração no Hospital Albert Einsten, em São Paulo, o Ministério da Saúde (MS) emitiu nota informando que o apresentador de 73 anos foi mais um, entre outros 12 transplantados entre 19 e 26 de agosto, a ser priorizado na fila de espera em razão do estado de saúde ser considerado muito grave.

Desta parcela, sete deles são do estado de São Paulo, afirma o órgão, "unidade da federação com maior volume de transplantes", diz um trecho. "Ele recebeu o coração após constatada a compatibilidade necessária para o procedimento, assim como os outros sete transplantados no Estado", completa.

Ressalta-se que, a lista para transplantes é única e vale tanto para os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto para os da rede privada.