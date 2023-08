Faustão: internado, saúde do apresentador comove família e TV Globo

Última exibição de Faustão na Band vai ao ar nesta sexta-feira, 18, com emocionante participação dos filhos do apresentador, que está internado; veja

Internado desde o dia 5 de agosto, no Hospital Albert Einstein em São Paulo, Faustão está sob cuidados intensivos devido à problemas cardiovasculares . Os detalhes da condição de saúde do icônico apresentador vieram à público nessa quinta-feira, 17 de agosto.

Faustão internado: Globo quebra protocolo



Em consideração ao estado de saúde de Faustão, a Globo quebrou o próprio protocolo e desejou melhoras ao apresentador.

No “Mais Você”, desta sexta-feira, 18, os apresentadores substitutos de Ana Maria Braga, Talitha Morete e Fabrício Battaglini ignoraram a demissão do apresentador e mandaram um recado comovente para ele.

"A gente fica na torcida, viu, Fausto? Um beijo de todos os seus amigos aqui da TV Globo. Que você se recupere logo, tá bom?", falou Fabrício ao escutar a notícia. Talitha também se comoveu com a situação: "Faustão, um beijo para você, melhoras".



Faustão internado: o último programa do apresentador na Band



Faustão está fora da TV desde que deixou a Band e já comentou sobre sua aposentadoria, além de planejar investir em sua própria produtora.

Por outro lado, João Silva, filho de Fausto, compartilhou um trecho do programa “Faustão na Band”, que exibirá seu último episódio nesta sexta-feira, 18 de agosto, às 20h30. No vídeo, o garoto, que projeta seguir a carreira do pai, se emociona ao falar sobre a trajetória do apresentador.

No mesmo pique de causar emoção nas redes sociais, Luciana Cardoso, mulher do apresentador, publicou em suas redes sociais uma mensagem sobre o significado de "esperar".