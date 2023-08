Filho de Faustão comenta estado de saúde do pai e agradece apoio

Faustão está internado e terá que passar por um transplante de coração; filho do apresentador agradece apoio do público

Após quadro de saúde de Fausto Silva, o Faustão, piorar, João Guilherme Silva, filho do apresentador, compartilhou um vídeo agradecendo os votos de melhoras e apoio do público.

“Galera, essa mensagem aqui é para agradecer todos vocês por todas as mensagens que vocês mandaram, pelas orações... Eu fiquei impressionado com a mobilização de todos vocês e isso dá muito orgulho para a gente”, disse o jovem de 19 anos de idade em publicação no Instagram nesta quinta feira, 24.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No domingo, 20, o Hospital Albert Einstein, local onde Faustão está internado desde o dia 5 de agosto, divulgou um boletim médico no qual revela que o apresentador está em cuidados intensivos, em diálise e necessitando de medicamentos para ajudar na força de bombeamento do coração.