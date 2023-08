Faustão recebe coração para transplante e é operado, afirma jornal

Faustão está internado e passa por um transplante de coração; filho do apresentador agradece apoio do público

Após quadro de saúde de Fausto Silva, o Faustão , piorar, João Guilherme Silva, filho do apresentador, compartilhou um vídeo, nesta semana, agradecendo os votos de melhoras e apoio do público.

De acordo com informação divulgada pelo jornal Folha de São Paulo, Faustão já está sendo operado pela equipe dos médicos Fernando Bacal e Miguel Cendoroglo Neto. O hospital deve divulgar um boletim sobre o estado de saúde do apresentador ainda neste domingo, 27.

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, passa neste domingo, 27, por transplante de coração no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O comunicador estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde 5 de agosto em tratamento para insuficiência cardíaca.

“Galera, essa mensagem aqui é para agradecer todos vocês por todas as mensagens que vocês mandaram, pelas orações... Eu fiquei impressionado com a mobilização de todos vocês e isso dá muito orgulho para a gente”, disse o jovem de 19 anos de idade em publicação no Instagram nesta quinta feira, 24.

No domingo, 20, o Hospital Albert Einstein, local onde Faustão está internado desde o dia 5 de agosto, divulgou um boletim médico no qual revela que o apresentador está em cuidados intensivos, em diálise e necessitando de medicamentos para ajudar na força de bombeamento do coração.

“As mensagens de amor e força estão enchendo a gente de fé nesse período complicado. Obrigado a todos pelo carinho. Logo vai estar tudo bem e o apoio de vocês renova minha confiança. Muito obrigado mesmo!”, escreveu. João Silva também aproveitou para atualizar o estado de saúde do pai: “Ele está bem, estamos na luta, todo mundo com muita esperança.”.



Saúde de Faustão: saiba o que aconteceu

Faustão está internado no Hospital Albert Eistein, na zona sul de São Paulo, desde o dia 5 de agosto, para tratamento de compensação clínica de insuficiência cardíaca. Os detalhes da condição de saúde do icônico apresentador vieram à público no dia 17 de agosto.

O apresentador de 73 anos de idade deixou seu programa na Band após um ano e meio de ofício. Na programação, Faustão tinha o apoio de seu filho João Guilherme e da apresentadora Anne Lottermann, que agora assumem o programa. Sua ida para Band aconteceu após 32 anos de trabalho na Rede Globo.