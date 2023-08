Faustão está estável após transplante de coração, afirma boletim

Após transplante, as funções do coração estão de acordo com o esperado para as primeiras 24 horas; revela boletim médico de Faustão

De acordo com o comunicado, Faustão respira com auxílio de ventilação mecânica e segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Internado desde o início do mês de agosto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, Faustão realizou um transplante de coração no domingo, 27.

Devido à gravidade do procedimento cirúrgico, a estadia na UTI serve para acompanhamento da adaptação e controle da rejeição do órgão transplantado.

Leia o boletim médico de Faustão

“O paciente Fausto Silva, que foi submetido ontem, dia 27 de agosto, a um transplante de coração no Hospital Israelita Albert Einstein, permanece na Unidade de Terapia Intensiva sob sedação e respirando com auxílio de ventilação mecânica. Seu estado clínico é estável e as funções do coração estão de acordo com o esperado para as primeiras 24 horas.”.



Ministério esclarece critérios para prioridade no transplante de Faustão

Menos de 12 horas antes de Faustão ser operado do coração no Hospital Albert Einsten, em São Paulo, o Ministério da Saúde emitiu nota informando que o apresentador de 73 anos de idade foi mais um, entre outros 12 transplantados entre 19 e 26 de agosto, a ser priorizado na fila de espera em razão do estado de saúde ser considerado muito grave.

Desta parcela, sete deles são do estado de São Paulo, afirma o órgão, "unidade da federação com maior volume de transplantes", diz um trecho. "Ele recebeu o coração após constatada a compatibilidade necessária para o procedimento, assim como os outros sete transplantados no Estado", completa.

