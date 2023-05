Selena Gomez discute com segurança em show de Beyoncé; veja vídeo

Nessa sexta-feira, 26, a cantora Selena Gomez virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. O motivo envolveu a presença da artista no show de Beyoncé, em Paris, na França, e um desentendimento com um dos seus seguranças.

Em diversos registros feitos no local, Selena foi vista sorrindo e falando com seus fãs. Antes da performance de Beyoncé iniciar, a cantora se mostrou irritada com um dos seguranças a ponto de discutir com ele. A cena foi gravada por pessoas que estavam no Stade de France e acabou viralizando nas redes.

Vídeo: Selena Gomez discute com segurança em show de Beyoncé

A security guard violently pushed a fan who was trying to meet Selena Gomez at Beyoncé #RenaissanceWorldTour and Selena got upset at what security did. 5/26/23 pic.twitter.com/JOjc4ADwo4

May 26, 2023

Qual foi o motivo da discussão de Selena Gomez no show de Beyoncé?

No vídeo, o homem se aproxima de Selena e fala com ela apontando para outra direção. Entre as testemunhas, as teorias são diversas: alguns acreditam que a equipe de segurança da voz de “Lose You to Love me” a impediu de interagir com os fãs e usou de violência para evitar a aproximação.

“Eu estava no show, o segurança empurrou violentamente uma garota que estava tentando chegar até a Selena, por isso ela ficou brava”, afirmou uma internauta.

Outras pessoas afirmaram que a irritação de Selena tinha a ver com a confusão sobre o lugar o qual a estrela deveria assistir ao show. Não há até o momento uma confirmação da real causa do desentendimento.

Com a repercussão do vídeo, alguns internautas afirmaram que a artista reagiu de forma exagerada, enquanto outros a exaltaram pelo pulso firme.

