Selena Gomez, Hailey Bieber e Kylie Jenner: entenda a polêmica

As discussões entre as três famosas são motivadas por indiretas, seguidores no Instagram e vídeos no TikTok

Nas últimas semanas, os nomes de Selena Gomez, 30, Hailey Bieber, 25, e Kylie Jenner, 25, se tornaram os mais comentados pela imprensa americana. As três se envolveram em uma polêmica envolvendo indiretas e número de seguidores no Instagram. A situação está rendendo vídeos de internautas expondo opiniões e entrando em defesa das famosas. Hailey é atual esposa do cantor Justin Bieber, que já teve idas e vindas amorosas com Selena Gomez durante oito anos (2009-2017).

Além das questões afetivas, Selena Gomez se tornou a mulher com mais seguidores no Instagram. Ela superou Kylie Jenner, que é uma das melhores amigas de Hailey, há cinco dias. Após esse feito, Selena fez stories comentando que teria exagerado em um procedimento em suas sobrancelhas acidentalmente.

Pouco tempo depois, Kylie postou um story com a legenda: “This was an accident?” (Isso foi um acidente?). Ela e Hailey ainda mostraram um print de uma chamada de vídeo que fizeram, onde, coincidentemente, só mostram as sobrancelhas.

Kylie negou que a publicação fosse uma indireta para Selena. "Isso é um exagero. Não mandei indireta pra Selena nunca e eu não vi suas postagens da sobrancelha! Vocês estão criando coisa onde não tem nada. É uma bobagem", escreveu a influenciadora em um comentário no TikTok. Selena concordou: "Sim! Tudo isso é um exagero. Eu sou fã da Kylie", declarou a cantora.

Polêmica no TikTok

Após as supostas indiretas, os internautas recuperaram um vídeo de 2017, no qual mostra Hailey fazendo um gesto de desgosto em um premiação na qual Taylor Swift, melhor amiga de Selena, estava sendo premiada. Em meio à polêmica recente, Selena se pronunciou sobre a crítica contra Swift. “Sinto muito, minha melhor amiga é e continua sendo uma das melhores da parada”, comentou.

Ainda no TikTok, outro acontecimento ganhou a atenção dos internautas: a curtida de Kylie em uma publicação referente aos relacionamentos de Justin Bieber. Kylie favoritou um vídeo com teoria de traição.

Uma usuária do TikTok fez uma publicação em que comentava uma teoria de que Bieber teria ficado com Hailey enquanto namorava Selena. A traição teria acontecido quando Kendall Jenner, irmã de Kylie e uma das melhores amigas de Hailey, viajou com Selena para Dubai.

Segundo a usuária, a viagem teria o intuito de afastar Selena de Justin para que Hailey conseguisse uma maior aproximação. Kylie favoritou a publicação. O like da cantora foi visto como uma confirmação da história.

Em meio às polêmicas, Hailey e Kylie estão perdendo seguidores. Segundo a ferramenta SocialBlade, a influenciadora já perdeu mais de 650 mil seguidores desde quarta-feira, 22. No mesmo período, a modelo já perdeu mais de 460 mil seguidores. Selena, por outro lado, tem ganhado fãs no Instagram. Desde o último dia 22, a cantora já ganhou cerca de 7 milhões de seguidores.

