Selena Gomez bate recorde e é a mulher mais seguida do Instagram

Com novos 7 milhões de seguidores, Selena Gomez voltou a ser a mulher mais seguida do Instagram e entrou para o Guinness Book

Aos 30 anos, Selena Gomez é a mulher mais seguida do Instagram e do TikTok no mundo. A artista, que já ocupara esse posto antes, retornou ao título esta semana depois de ganhar novos 7 milhões de seguidores, chegando a 387 milhões.

Com o novo número, a ex-atriz da Disney entrou para o Guinness Book (Livro dos Recordes) e ultrapassou a modelo Kylie Jenner, que estava em primeiro lugar no Instagram. Apenas em 2023, Selena Gomez ganhou mais de 20 milhões de novos seguidores na plataforma.

Também esse ano, Selena se tornou a cantora mais seguida no TikTok, com um total de 49,5 milhões de seguidores. O mérito veio depois de apenas sete publicações nessa rede social este ano.

Selena Gomez: brincadeira sobre "solteirice" fez artista ganhar milhões de seguidores

Na última terça-feira, 21, Selena Gomez brincou no TikTok sobre o motivo de estar solteira. A cantora publicou um vídeo dublando um áudio de uma pessoa que reclamava que para namorar era necessário sair de casa e conhecer novas pessoas.

"Gente, eu descobri o motivo de eu estar solteira. Aparentemente, você tem que sair e conhecer pessoas. Tipo, você realmente tem que sair e falar com eles. Vai ser um não para mim", diz o áudio.

