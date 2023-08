VMA 2023 terá shows de k-pop com Stray Kids e de funk com Anitta

A edição de 2023 do Video Music Awards (VMA) está perto de iniciar. Prevista para ocorrer no dia 12 de setembro, no estádio Prudential Center, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, a festa terá apresentações musicais durante os intervalos entre as premiações.

Entre as atrações confirmadas, indicados aos prêmios vão apresentar suas canções para o público. Indicada na categoria Melhor Videoclipe de Rock com “The Loneliest”, a banda italiana Maneskin deve apresentar o novo single “Honey (Are You Coming?)”.

Indicada nas categorias de Artista do Ano, Melhor Videoclipe Latino e Melhor Colaboração, Karol G irá apresentar “Bichota Season” no palco do VMA. Competindo com a colombiana na categoria Melhor Videoclipe Latino, Anitta também irá se apresentar no palco da premiação de música.