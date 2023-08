Anitta vive recepcionista de motel no clipe do single ‘Casi Casi’

Anitta apresentou nesta sexta-feira, 18, "Casi Casi", segunda parte de “Funk Generation: A Favela Love Story”. O clipe inédito, que dá sequencia de "Funk rave", a faz parte de um pacote de três vídeos que abordam a cultura das comunidades e mistura o funk com ritmos brasileiros.

“Casi Casi” traz uma narrativa sensual e divertida, misturando versos em espanhol, português e inglês. A produção musical ficou com um time brasileiro de peso: além do DJ Gabriel do Borel e do premiado produtor Márcio Arantes, também contribuem com os arranjos os músicos do Brabo Music Team – responsáveis pelo hit “Desce Pro Play”, de MC Zaac com Anitta, e diversos sucessos de Pabllo Vittar.

Anitta: romance, piscina e motel na favela

No videoclipe, gravado na comunidade da Cascatinha, no Rio de Janeiro, Anitta encarna a recepcionista de um motel fictício da favela, cujos clientes apresentam as mais diversas configurações de relacionamento, gênero e sexualidade. O clipe também acompanha a evolução do romance da artista com o pretendente apresentado no clipe anterior de “Funk Rave”, com direito a namoro no portão. Cenas de uma festa na laje, com churrasco, piscina e muita coreografia, também compõem a narrativa.