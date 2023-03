Måneskin fará shows no Brasil em novembro pela turnê "Rush!"

A divulgação dos shows do Måneskin no Brasil aconteceu na última quarta-feira, 15

A banda italiana de rock Måneskin virá ao Brasil ainda em 2023. O anúncio foi feito pelo próprio grupo em suas redes sociais e as apresentações estão previstas para novembro em duas cidades, sendo elas Rio de Janeiro (RJ), no dia 1º, e São Paulo (SP), no dia 3. Ainda não há informações oficiais sobre preços dos ingressos nem os locais dos shows.

A divulgação aconteceu na última quarta-feira, 15. Os shows farão parte da nova turnê da banda, intitulada “Rush!” - mesmo nome do álbum lançado em janeiro. Segundo o Portal Måneskin Brasil, fã-clube do grupo italiano, a Vivo Concerti, empresa que gerencia os shows da banda, repassou que a pré-venda acontecerá em 22 de março, às 10 horas.

MÅNESKIN NO BRASIL!



– Måneskin se apresentará ao Brasil em Novembro com a nova turnê, nas cidades do Rio de Janeiro (Qualistage) e São Paulo (Espaço Unimed).



Pré-venda: 22 de março

Venda geral: 27 de março



– Os ingressos serão vendidos pela Livepass. pic.twitter.com/Z8ChHUAD7u — Portal Måneskin Brasil | Fansite (@PortalManeskin) March 15, 2023

Quanto à venda geral, será realizada cinco dias depois, em 27 de março, também às 10 horas. A plataforma de vendas será o site Livepass. No Rio de Janeiro (RJ), o show ocorrerá no espaço Qualistage. Em São Paulo, o Espaço Unimed receberá os italianos conhecidos pelos hits “Beggin’” e “I Wanna Be Your Slave”.



