Selena Gomez revela data de novo single e dá detalhes do álbum

“Como ainda não terminei o ‘SG3’ (terceiro álbum), eu quis liberar uma música divertida que escrevi há um tempo atrás que é perfeita para o fim do verão”, escreveu. “Rare”, último álbum de Selena Gomez, foi lançado em 2020.

Durante esse período, a atriz e empresária lançou remixes, como “Calm Down”, com Rema, e “999”, com Camilo. A artista de 31 anos de idade também gravou parcerias musicais com Blackpink, na música “Ice Cream”, Trevor Daniel, em “Past Life”, DJ Snake em “Taki Taki”, além de outros feats.



A cantora e influenciadora Selena Gomez é dona da empresa de maquiagens ‘Rare Beauty’, parceria com a empresa de cosméticos Sephora. Em 2022, a marca vendeu 3,1 milhões de unidades de apenas um único produto, o blush Soft ‘Pinch Liquid Blush’, o que gerou o resultado de mais de US$ 70 milhões (em torno de R$ 335 milhões).

Estimativas indicam ainda que a empresa deve fechar o ano de 2023 com receita de pelo menos US$ 300 milhões, com valor atual estimado em US$ 1,2 bilhão. As informações são do portal Pinkvilla.

O sucesso da marca, assim como nas marcas 'Fenty Beauty', da cantora Rihanna e a 'Kylie Cosmetics', da socialite Kylie Jenner, pode ser atrelado ao marketing nas mídias sociais. Com mais de 426 milhões de seguidores no Instagram, Selena é uma das pessoas com mais seguidores do mundo.