K-Pop: Eric Nam fará show único no Brasil; saiba sobre ingressos

O cantor Eric Nam virá ao Brasil para show único em 2023. A apresentação do músico irá ocorrer no Cine Joia, localizado na cidade de São Paulo, no dia 20 de novembro. A informação foi confirmada pelo próprio artista, em publicação feita em seu perfil no Twitter.

Com turnê intitulada “House on a Hill”, Eric Nam fará shows em países da Ásia, Europa e América do Norte. Na América Latina, além de São Paulo, as cidades de Buenos Aires, Santiago, Lima e Cidade do México também vão receber o artista.

Nascido em Atlanta, nos Estados Unidos, Eric Nam possui descendência sul-coreana e está ativo na música desde meados de 2013. Esta será a primeira vez que o músico virá ao Brasil.

Os ingressos possuem valores de R$ 150 (meia-entrada) e R$ 300 (inteira). Há também a opção de Meet & Greet com o artista + bilhete, no valor de R$ 650. A venda dos ingressos para o show do Eric Nam no Brasil terá início nesta sexta-feira, 30, a partir das 10 horas, no site do Sympla.

LATIN AMERICA - I PROMISED YOU pic.twitter.com/tw17pYelqt — Eric Nam (에릭남) (@ericnamofficial) June 27, 2023

Eric Nam no Brasil

Quando : segunda-feira, 20 de novembro



: segunda-feira, 20 de novembro Onde : Cine Joia (praça Carlos Gomes, 82 - Liberdade, São Paulo)



: Cine Joia (praça Carlos Gomes, 82 - Liberdade, São Paulo) Quanto : R$150 (meia-entrada) e R$300 (inteira)



: R$150 (meia-entrada) e R$300 (inteira) Vendas: a partir de sexa-feira, 30, às 10 horas, no Sympla



