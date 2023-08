Mãe de Larissa Manoela chama família do noivo da atriz de 'macumbeira'

Em novo trecho das mensagens trocadas entre Larissa Manoela e sua mãe, Silvana aparece chamando a família do noivo da atriz de "macumbeira"

Um trecho inédito das mensagens trocadas no Natal entre Larissa Manoela e sua mãe, Silvana Taques, mostra a mulher chamando a família de André Luiz Frambach, noivo da atriz, de “macumbeira”. A mensagem aparece logo depois das que foram exibidas pelo Fantástico no último domingo, 20, em que a artista deseja feliz Natal à mãe.

A nova informação foi divulgada pelo colunista Lucas Pasin, do Splash UOL. No trecho exibido na reportagem do Fantástico, Silvana pedia para a artista esquecer que ela era sua mãe e que tinha apagado a mensagem antes mesmo de ler.