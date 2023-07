Marlene Mattos responde Xuxa após ser chamada de 'bruxa'

A troca de farpas entre Xuxa e a produtora Marlene Mattos continua. Depois de alegar ter sofrido “abuso de confiança” no relacionamento com a ex-empresária, que gerenciava sua carreira, a apresentadora se pronunciou de novo sobre Marlene, desta vez no "Domingão Com Huck", da TV Globo. A “Rainha dos Baixinhos” caracterizou Mattos como uma “bruxa”. Ela, então, respondeu a crítica em seu Instagram.

Xuxa: “A Marlene tá bem fadinha, ela não tá a bruxa que era” pic.twitter.com/3wUSJzuEvh — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) July 24, 2023

“É domingo! E do alto da minha vassoura, aprecio estrelas”, ironizou Marlene. O posicionamento da diretora de TV se refere ao comentário feito pela apresentadora no último domingo, 23. “A Marlene está bem fadinha, não está a bruxa que era”, afirmou Xuxa no Domingão. Ela estava acompanhada de sua filha, Sasha.

As polêmicas envolvendo Xuxa e Marlene voltaram à tona nas últimas semanas diante da estreia da minissérie “Xuxa, o Documentário”, na qual as duas se reencontram e conversam sobre o passado. A relação entre ambas é marcada por desavenças e, após o rompimento, Xuxa disse em 2015 ter sido “controlada, roubada e usada” pela empresária.

