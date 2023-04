Museu dos Heróis 2: As aventuras da DC ao longo da história

Relembre antigas adaptações audiovisuais do Superman, Supergirl, Mulher-Maravilha e Batman que fizeram fama em décadas passadas

Os filmes de super-heróis são um fenômeno e geram verbas milionárias pelo mundo. Mas não é de agora que essas histórias tomam conta das telas e atraem legiões de fãs, principalmente quando se fala da DC Comics, dona de personagens famosos como Batman e Superman.

Ainda por volta dos anos 1950, a editora já se esforçava para que seus quadrinhos tomassem forma e se transformassem em filmes e séries, assim conquistando um público cada vez maior. Leia abaixo sobre algumas dessas obras.

Superman



Christopher Reeve atuava no teatro até ser chamado para interpretar Superman nos cinemas (Foto: Divulgação)



Sendo um dos heróis mais conhecidos do universo da DC, o Superman foi um dos primeiros a chegar às telas. Interpretado originalmente por Kirk Alyn, o Homem de Aço teve sua primeira aparição no cinema em 1948, em um filme em preto e branco que contava a história de origem do herói e suas aventuras na Terra.

Alguns anos depois, em 1951, o posto de Kirk Alyn foi passado para George Reeves, já que agora o objetivo era levar o herói para a televisão. Assim, surgiu o filme “Superman and the Mole-Men” ("Superman e os Homens Toupeira"), que tinha menos de uma hora de duração e serviu como piloto para uma série televisiva que durou até 1958. O sucesso foi tanto que o seriado começou em preto e branco e terminou colorido, tendo em vista a quantidade de temporadas que teve.

E a fama do Homem de Aço não parou por aí, já que, nos anos 1970, o ator Christopher Reeve assumiu o personagem e estrelou quatro filmes, todos disponíveis na plataforma de streaming HBOMax.

Supergirl



Com a fama de Christopher Reeve como Superman, foi a vez de Helen Slater dar vida a Supergirl (Foto: Divulgação)



Com a fama do Homem de Aço, a DC tentou fazer com que outros personagens da editora acompanhassem tal sucesso. Foi o que motivou o lançamento de um filme da Supergirl em 1984.

A obra conta com a atriz Helen Slater no papel de Kara Zor-el e narra a chegada da heroína à Terra em busca de um objeto poderoso que é necessário para Krypton, seu planeta natal, mas que caiu nas mãos de Selena, uma bruxa que quer dominar o mundo.

Conhecidos atores como Peter O’Toole e Faye Dunaway fizeram parte do longa, mas infelizmente isso não foi suficiente para que o filme alcançasse o sucesso almejado.

Mulher-Maravilha

Lynda Carter tentou ser Miss Mundo, até ser convidada para interpretar a Mulher-Maravilha na série de TV (Foto: Divulgação)



A série da Mulher-Maravilha vivida pela atriz Lynda Carter, lembrada com carinho por muitos fãs de super-heróis, quase não aconteceu. Isso porque um filme piloto foi encomendado para testar a audiência que a série teria. Mas ele foi realizado com uma atriz que fugia das características de Diana, como o cabelo preto e a roupa clássica da personagem, e praticamente não tinha poderes.

Contudo, em 1975 nasceu a série protagonizada por Lynda, que conta com quatro temporadas e expõe a história da chegada da amazona à América e sua luta contra todos os tipos de vilões. A série está disponível na HBOMax.

Batman

Adam West e Burt Ward ficaram famosos nos papeis de Batman e Robin (Foto: Divulgação)



Nos anos 1960, a série "Batman & Robin" foi um sucesso nas telinhas. A obra tinha como protagonistas os atores Adam West e Burt Ward e contava a história da dupla de combatentes do crime e suas aventuras contra vilões conhecidos como Charada, Coringa, Mulher-Gato e Pinguim.

Porém, a popularidade dos heróis caiu na década seguinte, ocasionando certa insegurança nos estúdios que possivelmente investiriam em uma nova obra com Batman como protagonista. Isso mudou quando o longa do "Superman", de 1978, alcançou um grande público e voltou a atenção do mundo para os heróis, dessa forma motivando novos filmes do Universo.

Assim surgiu "Batman" (1989), dirigido por Tim Burton e estrelado por Michael Keaton. O longa conta a história de origem do Homem-Morcego e trouxe à tona as características sombrias do personagem.

Apesar das críticas recebidas por conta da escolha de Keaton para o papel – já que o ator estava mais acostumado com comédias e agora teria que interpretar um personagem sombrio – o filme foi um sucesso, tendo ainda dado destaque ao ator Jack Nicholson, que deu vida ao vilão Coringa.



