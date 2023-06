Agente Stone: filme da Netflix com Gal Gadot tem trailer divulgado

O primeiro trailer do filme de ação e espionagem “Agente Stone”, da Netflix, já está disponível. A produção é estrelada por Gal Gadot (“Mulher-Maravilha”), Jamie Dornan (“50 Tons de Cinza”) e Alia Bhatt (“RRR”) e tem previsão de lançamento na plataforma de streaming para 11 de agosto.

Na trama dirigida por Tom Harper (“Peaky Blinders”), a agente de elite Rachel Stone trabalha para uma organização que busca manter a paz no mundo. Ela faz tudo que está ao seu alcance para impedir que uma hacker roube um bem valioso e extremamente perigoso, conhecido como “O Coração”.

A divulgação do trailer foi feita no show Tudum, realizado pela Netflix em São Paulo (SP) em 17 de junho. O evento foi transmitido ao vivo para o mundo todo e contou com a presença dos protagonistas do filme de espionagem.

O show Tudum da Netflix

O Parque Ibirapuera, em São Paulo, recebeu na tarde de sábado, 17, o show “Tudum: Um Evento Mundial Para Fãs”. O Vida&Arte esteve in loco para acompanhar o evento. Ao longo de quase três horas, a Netflix divulgou notícias exclusivas e imagens inéditas de séries, filmes e jogos da empresa.

Com presença de astros como Arnold Schwarzenegger (“Fubar”), Chris Hemsworth (“Resgate 2”), Gal Gadot (“Agente Stone”) e Henry Cavill (“The Witcher”), o Tudum reuniu plateia de mais de 10 mil pessoas e o show foi transmitido ao vivo para o mundo todo.

Foram destaques novidades em séries como “One Piece” e “Stranger Things” e filmes como “Agente Stone” e “Rebel Moon”, de Zack Snyder.



