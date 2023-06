David Corenswet e Rachel Brosnahan interpretarão Clark Kent e Lois Lane

A nova versão do Superman e seu amor par romântico, Lois Lane, chegam aos cinemas com novos rostos: David Corenswet e Rachel Brosnahan

Um dos super-heróis mais conhecidos do cinema ganha uma nova versão nas telonas. Desta vez, o Super-Homem será interpretado pelo ator David Corenswet. Já o papel de par romântico, Lois Lane, será de Rachel Brosnahan. Os dois passaram por meses de testes para o papel, mesmo com a greve de roteiristas que atinge Hollywood, conforme explica o jornal Deadline.

O novo filme do super-herói “Superman: Legacy” é dirigido pelo roteirista e diretor da DC Studios, James Gunn, e tem previsão de estreia para julho de 2025. Momentos após a divulgação dos nomes, James Gunn confirmou a novidade pelo Twitter. Na rede social, ele compartilhou uma nota e comentou: "Correto! (Eles não são apenas atores incríveis, mas também pessoas maravilhosas)".

David Corenswet ficou conhecido por papéis em "Pearl", "A Cidade É Nossa" e "The Politician". O ator disputou o papel com Nicholas Hoult e Tom Brittney e ganhou a batalha para interpretar o homem de aço. Corenswet substituirá Henry Cavill, que anunciou sua aposentadoria do personagem em 2022.

Já Rachel Brosnahan é vencedora do Emmy e do Globo de Ouro pela série "The Marvelous Mrs. Maisel", que chegou ao fim este ano após cinco temporadas. De acordo com o que havia sido divulgado pela imprensa, a atriz estava disputando o papel contra Emma Mackey e Phoebe Dyvenor.

O papel do inimigo de Lex Luthor está entre Alexander e Bill Skarsgard, segundo o The Hollywood Reporter. Alexander interpretou o abusivo Perry Wright em "Big Little Lies" (2017-2019) e Bill viveu o medonho palhaço em "It: A Coisa" (2017).

