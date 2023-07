Xuxa lembra mágoa em reencontro forçado com pai: "Queria ir embora"

Em entrevista à apresentadora Ana Maria Braga no programa “Mais Você” desta quinta-feira, 13, Xuxa relembrou momentos marcantes durante sua trajetória na televisão. Um dos destaques citados foi a ocasião na qual foi obrigada a ver seu pai no palco no “Xou da Xuxa” em 1992. Na época, eles estavam brigados e não se falavam há anos.

Xuxa relatou como ficou incomodada e constrangida com a situação. Ela revelou também que Marlene Mattos, ex-empresária, tinha armado o reencontro sem avisá-la e “para dar Ibope”. “Nesse dia em especial ela fez tudo para dar muito Ibope. Ela chamou meu pai, estava há quase sete anos sem falar com ele, sem me avisar”, lembra.

“Eu me lembro que queria ir embora dali. Eu me sentia a pessoa mais invadida. Até conversei sobre isso com a Marlene no dia e ela disse: ‘Ah, uma filha tem que conversar com o pai’. Eu não acho legal isso. Eu falei: ‘Marlene, você nem pensou nisso. Pensou em Ibope”, complementou. Segundo a apresentadora, Marlene concordou.

A conversa com Ana Maria Braga ocorreu em meio ao lançamento de “Xuxa, o Documentário”, que estreia no Globoplay nesta quinta-feira, 13. Xuxa seguiu falando sobre as medidas tomadas por Marlene para aumentar a audiência do programa.

“Ela fazia muito isso. Nesse dia em especial, quando as pessoas falam dele, me vem essa dor, porque eu tive que rever meu pai sem querer. Eu não queria que ele estivesse naquele momento, porque a separação dos meus pais foi muito tumultuada e muito ruim. Meu pai mentiu para minha mãe e para mim descaradamente. Depois eu descobri essa coisa da traição. Não estou aqui para julgar ele nem ninguém”, afirmou.



