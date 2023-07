Xuxa, Eliana e Angélica estarão juntas no Criança Esperança 2023

Pela primeira vez, Xuxa, Angélica e Eliana estarão juntas no palco do Criança Esperança

Na noite da última quinta-feira, 13, o Jornal Nacional divulgou uma grande novidade: pela primeira vez, Xuxa, Angélica e Eliana estarão juntas no palco do Criança Esperança. O encontro histórico das apresentadoras acontecerá em 7 de agosto e o anúncio da reunião também causou alvoroço nas redes sociais com fãs animados com o evento.

O jornal mostrou um vídeo no qual aparecem as três personalidades. Xuxa introduziu as colegas, que falaram na sequência. “Um grande show no palco, vai ser lindo. Nós três, durante uma época das nossas vidas, trabalhamos com crianças”, disse Angélica. Eliana afirmou: “Para mim, é uma honra muito grande fazer parte dessa festa pela solidariedade”.

Leia Mais Xuxa, o Documentário: relembre momentos marcantes da apresentadora

Xuxa lembra mágoa em reencontro forçado com pai: "Queria ir embora"

Xuxa e Marlene Mattos se reencontram após polêmicas: 'Gente burra'

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esta será a 38ª edição do Criança Esperança, que terá como anfitriões a cantora Ivete Sangalo e o apresentador Marcos Mion. O programa será exibido ao vivo na TV Globo após a novela "Terra e Paixão". Foram confirmados nomes como Ludmilla, Zeca Pagodinho, Baco Exu do Blues, Ana Castela, Léo Santana, Alcione, Liniker e Fábio Jr.

No Twitter, usuários vibraram com a notícia. “A trindade do infantil no Criança Esperança 2023 e eu tô surtando!”, comentou um perfil. “Eliana, Xuxa e Angélica juntas em um palco, vocês têm noção do peso disso?”, afirmou outro internauta. “Eu sabia que o trio seria esse! Tô muito ansiosa pra ver o encontro das maiores. Xuxa, Eliana e Angélica juntas de novo”, comemorou uma conta.

Eu sabia que o trio seria esse! Tô muito ansiosa pra ver o encontro das maiores. Xuxa, Eliana e Angélica juntas denovo #CriançaEsperança pic.twitter.com/PvfA9tYS1e — Gi (@gicamargo16) July 14, 2023

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.