Após ser hospitalizada por ansiedade, Preta Gil rebate ataques

A cantora Preta Gil voltou a justificar seu afastamento das redes sociais ao expor comentários de internautas sobre sua hospitalização por uma crise de ansiedade na última quinta-feira, 20. Medicada e em viagem no Maranhão para o aniversário da irmã, Marina, a filha de Gilberto Gil publicou print de comentários que recebeu após revelar o motivo da sua ida ao hospital.

Leia mais | Preta Gil é internada em hospital do Rio após crise de estresse

“Outra querendo se aparecer, não se conforma com fim do casamento, se vitimizando o tempo todo, só quer mídia essa aí viu”, diz um dos comentários direcionados a Preta. Uma internauta ainda rebateu: “Enfrentar um câncer e em meio a tudo isso passar por um processo de separação que também é extremamente doloroso é arrasador. Que Deus a abençoe e consiga passar por esse processo”, escreveu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com os comentários expostos, Preta disse: "Aqui vemos três tipos de pessoas diferentes: as boas e as ruins. A primeira tem um pensamento bem parecido com dor abusadores, agressores, traidores. Mulheres, nós temos que nos libertar dessa doença, não podemos cair nessa armadilha. O projeto do machismo é esse, que a gente se odeie, que a gente machuque umas às outras por causa do homem! Um perigo, eu sei do que estou falando! Se protejam!", escreveu.

A cantora, que passa por um tratamento contra um câncer no intestino, disse que o mundo está doente devido a pessoas como do primeiro comentário e declarou voltar ao mundo off-line.

Leia também | Preta Gil revela que fará cirurgia para remover tumor em agosto

"Por opiniões iguais a dessa senhora o mundo está tão doente, as pessoas estão doentes e ferindo umas às outras! Boa noite, voltando pro meu mundo off-line até ter vontade e saúde mental pra voltar a trocar amor com vocês por aqui!", declarou ela.

Leia Mais Trocada por sobrinha, ex de Hulk Paraíba dá apoio a Preta Gil

Ex de Preta Gil pede para cantora apagar publicação sobre traição

Preta Gil reage a ‘elogios’: ‘Não emagreci porque quis. Estou doente’

Memórias do Medo: confira o trailer do novo filme do O POVO+:

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas. Assista ao filme clicando aqui.