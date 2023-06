Preta Gil comemora última radioterapia; cantora se opera em agosto

A cantora retorna para casa no Rio de Janeiro e volta ao hospital em agosto para realizar a cirurgia de retirada do tumor

A cantora Preta Gil fez na terça-feira, 6, a última sessão de radioterapia, uma das etapas do tratamento contra um câncer de intestino. A artista comemorou a finalização de parte do tratamento ao lado de amigos.

Nas redes sociais, Preta se mostrou otimista: "Última rádio! Agora são dois meses de pausa, a cirurgia e a cura", comemorou.

As sessões de tratamento aconteceram em um hospital em São Paulo. Agora a cantora retorna ao Rio de Janeiro, onde mora, e ficará até a data da cirurgia de retirada do tumor, em agosto.

O vídeo publicado nas redes sociais mostra Preta se despedindo da equipe do hospital com abraços e sendo recebida pelos amigos na saída do local com aplausos. Ainda ao se despedir, a artista destaca que o aniversário dela está se aproximando e que “tá todo mundo convidado", se referindo à equipe hospitalar.

No programa Mais Você, exibido pela rede Globo, também na terça-feira, Preta relembrou um dos piores momentos que viveu durante o tratamento. Ela contou que precisou ser reanimada após o choque séptico sofrido meses atrás.

"Eu falei: então Deus me deu uma segunda chance de viver", contou ela.



