Preta Gil é internada em hospital do Rio após crise de estresse

Preta Gil precisou ser internada após ter uma crise de estressa; cantora fará cirurgia de remoção do tumor em agosto

A cantora Preta Gil foi internada na quinta-feira, 20, após ter uma crise de estresse e se sentir mal. A informação foi revelada pelo jornalista Leo Dias, na tarde desta sexta-feira, 21.

De acordo com o colunista, a artista recebeu atendimento no hospital localizado na zona sul do Rio de Janeiro e teve alta momentos depois.

Diagnosticada com um câncer de estômago, Preta Gil está se preparando para realizar a cirurgia de retirada do tumor, que irá ocorrer no mês de agosto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Memórias do Medo: confira o trailer do novo filme do O POVO+

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas. Saiba mais sobre “Memórias do Medo” clicando aqui