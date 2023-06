Preta Gil reage a ‘elogios’: ‘Não emagreci porque quis. Estou doente’

A reação de Preta Gil acontece após abrir uma caixa de perguntas no Instagram e receber uma chuva de comentários relacionados ao seu corpo

A cantora Preta Gil publicou um desabafo nas redes sociais após receber “elogios” sobre o seu emagrecimento nos últimos meses. A artista, que passa por um tratamento contra um câncer no intestino, rebateu os comentários: “Não emagreci porque quis, emagreci porque estou doente", disse Preta em vídeo publicado nesta quarta-feira, 14.

A reação de Preta acontece após abrir uma caixa de perguntas no Instagram e receber uma chuva de comentários relacionados ao seu corpo. Segundo a cantora, a maioria dos questionamentos e falas eram “quantos quilos emagreceu?” e “nossa, você está linda, você emagreceu”.

“Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não emagreci porque eu quis, emagreci porque estou doente. Quando eu fazia quimioterapia, ficava muito enjoada. Isso não permitia eu me alimentar da forma correta. Isso me fez perder peso, mas não é saudável. Não quis. Perdi muita massa muscular e estou correndo atrás agora, de ganhar. Não façam esse tipo de pergunta, esse tipo de comentário achando que estão me elogiando porque não é um elogio. Então, senso, por favor”, rebateu Preta.

Tratamento:

No dia 6 de junho, a cantora passou pela última sessão de radioterapia. Nas redes sociais, Preta se mostrou otimista: "Última rádio! Agora são dois meses de pausa, a cirurgia e a cura", comemorou.

Apesar do avanço, o tratamento ainda não acabou, conforme explicou Preta Gil. “Não acabei o tratamento. Ele só acaba depois que eu operar, quando eu refizer todos os exames. Aí, sim, o tratamento acaba. Por enquanto, estou em tratamento, agora numa pausa, esperando a operação que será em agosto. Depois do meu aniversário, opero pra gente tirar o tumor. E depois a gente vê os próximos passos”, disse.

