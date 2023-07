Preta Gil revela que fará cirurgia para remover tumor em agosto

A cantora Preta Gil está se preparando para realizar a cirurgia de remoção de um tumor. Diagnosticada com câncer no intestino em janeiro deste ano, a artista realizou a última sessão de radioterapia no início do mês de junho.

“Foi lindo, mas acabou. Agora estou focada na minha operação para retirar o tumor em agosto! Beijos”, explicou a cantora, em resposta a um fã que a questionou sobre os shows da turnê “Nós, A gente”, realizada por Gilberto Gil.

A conversa ocorreu na noite de quinta-feira, 6, via Threads, nova rede social do Meta. Na ocasião, Preta também respondeu outro seguidor que perguntou sobre seu sonho: “Me curar!”.

A artista aproveitou para falar sobre seu estado atual e disse que está bem “na medida do possível”, por haver “dias melhores e outros nem tanto”.



