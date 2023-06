Trocada por sobrinha, ex de Hulk Paraíba dá apoio a Preta Gil

Iran Ângelo, ex-esposa do jogador Hulk Paraíba, se manifestou em apoio a Preta Gil após a cantora dar detalhes da traição que sofreu do então marido, Rodrigo Godoy. Iran também já foi vítima de traição.

Hulk se envolveu com a sobrinha dela, Camila Ângelo, que hoje é mulher do jogador. A traição, descoberta em 2019, resultou no término do casamento de 12 anos dela com o atleta, pai dos seus três filhos.

"Como escrito na obra 'A Menina que roubava livros', 'os seres humanos me assombram'. Não seja carrasco de si, pois é difícil intuir, ouvir o sexto sentido quando aquele que nos trai faz parte do nosso convívio diário e gozam do nosso afeto. Sabe aquele velho adágio de que medimos o outro tomando por base a própria régua? É sobre isso! Você não seria capaz; então julgou que eles também não seriam. Não é fácil. Trata-se de uma batalha diária e hercúlea, mas busque forças em Deus e dirija suas energias para sua cura. Não deixe que nada te desvirtue desse propósito. Em breve uma nova vida se descortinará", escreveu Iran a Preta, ao comentar a notícia em um Instagram de fofoca.

Preta traída



A cantora Preta Gil, de 48 anos, enfrentou não só o câncer durante os primeiros seis meses do ano, mas também descobriu que foi traída na própria casa pelo ex-marido, Rodrigo Godoy.

A artista já tinha confirmado a traição, mesmo após as imagens do ex-companheiro ter circulado nas redes sociais com a ex-stylist. No entanto, com o passar do tempo, a cantora vem revelando aos poucos a situação.

Nesta quinta-feira, 29, a filha de Gilberto Gil abordou o assunto nos stories do Instagram, revelando que acreditou que a funcionária teria mais empatia, mas acusou a mulher de ter agido com "dissimulação e mau-caratismo".

"Reflexão da madruga. Por causa do meu empoderamento e da minha construção de sororidade com as mulheres, eu deixei duas coisas me escaparem: meu sexto sentido e minha intuição. Achei que não combinava com a mulher que sou sentir ciúme. Não é sobre ciúme bobo, e sim sobre evidências", escreveu.

Ainda na conversa com os milhares de seguidores, Preta contou que foi alertada por diversas pessoas que já tinham desconfiado da aproximação do ex-marido com a profissional da moda que ela colocou para dentro da própria casa. "E olha que teve gente que me alertou, e eu ainda disse que ela estava louca. A moral da história é: se tivesse seguido minha intuição, eles não teriam me ferido tanto", desabafou.

Por fim, a cantora comentou que tem feito trabalhos diários com terapeutas, psiquiatra, psicanálise, família, amigos e espiritualidade pra superar tudo isso.

