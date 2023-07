Fortal 30 anos: foliões compartilham memórias de edições passadas

Inúmeras histórias marcam os 30 anos do Fortal. Em entrevista ao Vida&Arte, foliões compartilham as melhores memórias

As vidas da publicitária Rayana Thomaz, 29, e do empresário Bruno Araújo, 38, mudaram no mês de julho de 2016. As expectativas já estavam altas para a edição do Fortal, uma das maiores micaretas fora de época do Brasil, mas nem eles imaginavam que os acontecimentos da festa poderiam modificar todas as futuras rotas.

Na noite do dia 23, o cantor Bell Marques dominava o Corredor da Folia no comando da última volta do bloco Siriguella quando um amigo da jovem acabou passando mal.

"Pedi gelo para uma pessoa que estava com carrinho de bebidas e, quando olhei para o lado, vi o Bruno. Nessa hora falei para uma amiga minha: 'vou namorar com aquele menino'. Olhei para ele, ele olhou para mim, e o amor de Fortal começou", relembra.

Ao invés de subir para o Camarote Mucuripe, como fez nos dias anteriores, ela decidiu curtir o novo romance. "Nunca mais desgrudamos". Para Rayana, não há outra maneira de justificar o encontro que não seja pelo destino.

Bruno tinha chegado há poucos dias da Bolívia e estava "sem um centavo" para brincar na folia. Um conhecido o convidou para buscar o abadá, quase uma "pré-festa" realizada no Centro de Eventos, mas o empresário só aceitou depois de muita insistência.

O incentivo resultou no episódio descrito acima e em um relacionamento que persiste até hoje com uma nova adição: Rayana e Bruno aguardam a chegada de Eva, primeira filha do casal.

Em oposição ao pensamento de muitos, o nome não foi inspirado no hit cantado por Ivete Sangalo e ecoado por milhares de foliões, mas não deixa de ser uma representação deste amor.

"Ao contrário do que todo mundo acha, o nome da nossa filha não foi escolhido por conta do Fortal. Se fosse, teria que ser Bella - sou alucinada no Bell (Marques) -. Mas unimos o útil ao agradável", relaciona a publicitária.

Esta é apenas uma das incontáveis narrativas que constroem as 30 edições do Fortal, comemoradas em grande estilo em 2023. Afinal, "atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu". O projeto que começou no ano de 1992 com inspiração no Carnaval de Salvador ganhou identidade própria em Fortaleza.

A ideia era trazer para a capital cearense a micareta, estilo de festa que conquistava cidades do Brasil com o sucesso do axé music. O bloco Araboneco, da banda Cheiro de Amor com vocais da cantora Márcia Freire, arrastou a multidão efervescida pela curiosidade.

Já em julho de 1993, matéria d'O Povo anunciava "clima de carnaval" com os blocos Siriguela (Chiclete com Banana), Araboneco (Cheiro de Amor), Evabary (Asa de Águia) e Aja Mel (Banda Mel).

Foliões do Fortal em 2012 Crédito: Arquivo O Povo

Por estas três décadas já passaram todos os tipos de abadá, além de inúmeros mamãe-sacode e kits (com tiara, sacola, short, chaveirinho, cartão para o ambulatório...). Também aconteceram transformações significativas, desde o preço da cerveja (O Povo registrou uma latinha por R$1 em 1994) até a dimensão das estruturas.

Houve, inclusive, a migração da Avenida Beira Mar para um espaço próprio: a Cidade Fortal. Os acontecimentos são muitos, de toda possível natureza, e sempre existe algum que se sobressai. Para Pedro Neto, um dos idealizadores do projeto, seria o primeiro encontro entre Bell Marques e Durval Lélys em cima de um trio.

"Os blocos concorriam muito na época. O baixista do Chiclete teve uma apendicite. Acabou que o baixista do Asa de Águia acabou indo para o Siriguella para ajudar, um pedido de banda para banda. O fato é que não só o baixista foi, como o Durval também", rememora.

A união dos dois titãs da música depois foi transformada em projeto e até em canção: "Alô Durvalino/ Meu rei/ Pega essa onda/ Deixe de milonga/ Que eu quero é dançar". Para o diretor, são estes momentos emblemáticos que ultrapassam a esfera musical e dão amplitude ao evento. "Tudo começou, eu diria, que nem uma brincadeira. Fomos nos profissionalizando e chegamos aos 30 anos".

A marca seria impossível de ser alcançada se não fossem os seguidores. Tem pessoas que se preparam desde o início do ano para o acontecimento e nada pode impedir que eles aproveitem os quatro dias de festa.

"A gente tem crescido ano a ano. Poucas empresas conseguem comemorar 30 anos de um evento, no nosso setor é ainda mais difícil. Completar três décadas conseguindo renovar seu público e mantendo o ápice do sucesso é um marco", considera Pedro.

Para que essa renovação se concretize, é necessário fidelizar os fãs antigos e atrair novos. Estes são os motivos que estão por trás da grade diversificada de atrações, que vai desde nomes imprescindíveis nos trios até novidades como o trap de Matuê.

O cronograma é pensado para chamar atenção e de forma que os jovens possam ter a experiência do trio elétrico. "Quando eles vivem, muitas vezes a gente renova o público por mais quatro ou cinco anos. Nós jamais vamos perder a essência do axé, mas também estamos inserindo na programação artistas que conversem com outros públicos. A gente acaba mesclando tudo isso".

Chiclete com Banana no Fortal de 2006 Crédito: Arquivo O Povo

Fortal 30 anos: Emoção desde 1992

A assistente administrativa Bárbara Macedo esteve presente na primeira edição da festa e segue firme até hoje. Mesmo que as lembranças se embaralhem em meio aos fatos, falar do Fortal sempre é "um mix de sentimentos".

Naquela época, o evento aconteceu em um fim de semana de julho, em plena movimentação das férias. "Foi paixão ao ver aqueles trios chegando todos coloridos chegando no calçadão da praia. Para mim continua sendo uma emoção gigantesca escutar o solo dos instrumentos e deixar aquela lágrima no canto do olho", reflete.

Fortal 30 anos: Paixão instantânea

O jornalista Júlio Macêdo se considera um "micareteiro nato". O comunicador foi pela primeira vez na festa às escondidas, com apenas 14 anos. Ele estava hospedado no apartamento de uma tia que morava próximo à Av. Beira Mar.

"A empregada doméstica, chamada Luci, foi a responsável por me levar para conhecer a micareta de perto. Saíamos sem fazer barulho e íamos a pé para a avenida. A volta tinha que ser antes do amanhecer para ninguém perceber", relembra.

A paixão foi inevitável desde o início naquela multidão sem fim. Depois dos primeiros blocos, o Araboneco e o Kanguru, ele participou da pipoca, dos camarotes e até dos blocos. Já foi acompanhado dos primos, amigos, namorados, mas afirma que "a gente pode ir até sozinho, mas nunca fica só".

"A paixão pelas micaretas, blocos e artistas era tão forte que eu me tornei um profissional da imprensa para poder estar perto e cobrir", considera. Entre todas as histórias de amor - um caso no Fortal quase se tornou um noivado -, talvez a maior seja a amizade com a cantora Ivete Sangalo. "Na adolescência eu era presidente do fã-clube Flores e com isso demos início a uma amizade", comenta.

Ivete interage com o público no Fortal de 2010 Crédito: Arquivo O Povo

Fortal 30 anos: Primeiras lembranças

O fator mais surpreendente do primeiro Fortal do personal trainer Andrei Vieira foi a "energia lá em cima". Ele escolheu ir na edição de 2015, nos blocos "Siriguella", com Bell Marques, e "Eh Loco", com Gabriel Diniz (1990 - 2019). O jovem de 29 anos acompanhava de perto a carreira de Gabriel, responsável pelo sucesso "Jenifer", e já tinha até viajado até a Paraíba para presenciar um show do artista.

"Ele ia entrar no Fortal como substituto do Cristiano Araújo. Querendo ou não, foi uma motivação a mais. Esse primeiro show dele no Fortal foi incrível, com certeza é o que eu mais lembro", relata. Andrei continuou comparecendo ao evento até 2018 e só deixou de ir porque agora reside em Portugal.

A festa era sempre acompanhada por amigos e já começava antes mesmo de passar pelos portões principais. "Assim que começava a vender os bilhetes eu já comprava, tentava sempre customizar os abadás e pensava no tênis para aguentar aquela folia toda e dar a volta no circuito todo. Ficava muito empolgado", compartilha.

Bell Marques agita edição do Fortal no ano de 2013 Crédito: Arquivo O Povo

Fortal 30 anos: Grandes transformações da Cidade Fortal

É difícil para a produtora executiva Sandra Bezerra, responsável por grande parte do sistema que rege a festa, selecionar alguns dos melhores acontecimentos. São 24 anos de Fortal entre funções que vão desde a venda de ingressos até coordenação geral.

"Eu passei por 'N' situações. É metade da minha vida dedicada ao evento, enriqueceu muito meu currículo e minha trajetória. Tivemos grandes transformações", considera.

Um dos destaques é o encerramento do primeiro ano na Cidade Fortal, em 2004. "Chorei bastante no último dia. Foi muito desafiador conseguir montar, naquele terreno sem nada, toda essa estrutura. Consolidar um novo evento, porque de fato era uma novidade. Todos nos abraçamos e saíram muitas lágrimas por ter conseguido viver de novo. Abriu um novo leque para a gente", opina.

Ela também reforça a mudança na entrega de abadás, um dos principais diferenciais do evento, que se transforma em uma festa à parte.

Sandra conta que atualmente está no momento mais árduo de contagem regressiva. "Para mim, o melhor momento é o domingo", brinca. É no último dia que ela consegue descer para o trio e fazer a própria festa com a realização de que as idealizações foram concretizadas.

Bloco Largadinho em 2017, comandado por Cláudia Leitte Crédito: Arquivo O Povo

Fortal 30 anos: Edição mais axé de todos os tempos

Neste ano, o evento promete edição histórica com o maior line-up dividido entre o Corredor da Folia, Camarote Mucuripe e Palco Arena em quatro dias de festa. O público poderá acompanhar os tradicionais blocos puxados por Bell Marques, Ivete Sangalo e Cláudia Leite, além do inédito show da Ludmilla.

O cantor Durval Lélys retorna à avenida no domingo, 23, com o Bloco Brahma. Com o título de "Fortal mais axé de todos os tempos", a edição de 2023 traz trios independentes que prometem uma viagem no tempo ao som de Luiz Caldas, Cheiro de Amor e Ricardo Chaves.

Outros estilos também vão ser contemplados no Camarote Mucuripe, que este ano conta com nomes como Xand Avião, Pedro Sampaio e João Gomes.

Fortal 2023

Quando : de 20 a 23 de julho



: de 20 a 23 de julho Onde : Cidade Fortal (av. Aldy mentor, s/n - Manoel Dias Branco)



: Cidade Fortal (av. Aldy mentor, s/n - Manoel Dias Branco) Ingressos: disponíveis no Efolia

