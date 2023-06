Ingressos para o Fortal 2023 já estão à venda; saiba mais detalhes

Marcado para ocorrer entre os dias 20 e 23 de julho, o Fortal chega a sua 30ª edição em 2023 com atrações inéditas e programação especial que vai animar o folião durante os quatro dias de folia.

Nomes como Claudia Leitte, Leo Santana, Ludmilla e Nattan estão entre os artistas mais aguardados pelo público que estará presente no Corredor da Folia.

Realizado na Cidade Fortal, os ingressos para os blocos Vumbora, Bell Marques, Rafa e Pipo; Siriguella, Bell Marques; Fervo da Lud, com Ludmilla; Hype, Nattan e Felipe Amorim; Largadinho, com Claudia Leitte; Village, com Ivete Sangalo; Vem com o Gigante, com Leo Santana; e Brahma, com Durval e convidados; já podem ser adquiridos.

Os interessados vão poder escolher os abadás específicos para cada bloco - que será utilizado apenas na data. Há também opções de pacotes de dois, três ou quatro dias, no qual o folião poderá escolher as datas dos blocos que deseja participar no Corredor da Folia.

No Camarote Mucuripe, a festa no ambiente terá presença de Wesley Safadão, DJ KVSH, Banda Eva, João Gomes e outras atrações. Os interessados no Camarote Mucuripe poderão comprar ingressos específicos para cada data ou o pacote que dará acesso aos quatro dias.

As vendas dos ingressos para o “Carnaval fora de época” de Fortaleza estão sendo realizadas on-line no site do Efolia e presenciais na Central do Fortal, localizada no shopping Riomar Fortaleza.

Fortal 2023: confira programação completa

Corredor da Folia

quinta-feira, 20 de julho

Bell Marques, Rafa e Pipo (Vumbora)



Parangolé (Bagunça)



Ludmilla (Fervo da lud)



Luiz Caldas

sexta-feira, 21 de julho

Claudia Leitte (Largadinho)



Nattan e Felipe Amorim (Hype)



Bell Marques (Siriguella)



Banda Cheiro de Amor

sábado, 22 de julho

Leo Santana (Vem com o Gigante)



Bell Marques (Siriguella)



Ivete Sangalo (Village)



Ricardo Chaves

domingo, 23 de julho

Bell Marques (Siriguella)



Ivete Sangalo (Village)



Durval e convidados (Bloco Brahma)

Camarote Mucuripe

quinta-feira, 20 de julho

Pedro Sampaio



Zé Vaqueiro



Gustavo Mioto



Banda Eva

sexta-feira, 21 de julho

Xand Avião



Ana Castela



Matuê

sábado, 22 de julho

Wesley Safadão



Durval Lelys



Hugo Guilherme



KVSH

domingo, 23 de julho

Dennis DJ



João Gomes



Rafa e Pipo

Palco Arena

quinta-feira, 20 de julho

Timbalada



Pimenta Malagueta



Dj Justa

sexta-feira, 21 de julho

Psirico



Karol do Axé



Dj Justa

sábado, 22 de julho

É o Tchan



Verão S/A



Dj Justa

domingo, 23 de julho

Tuca Fernandes



Paulinho Calado



Dj Justa



Fortal 2023

Quando : de 20 a 23 de julho



: de 20 a 23 de julho Onde : Cidade Fortal (Av. Aldy Mentor - Bairro Manoel Dias Branco, s/n)



: Cidade Fortal (Av. Aldy Mentor - Bairro Manoel Dias Branco, s/n) Corredor da Folia : ingressos à venda neste link



: ingressos à venda neste link Camarote Mucuripe : ingressos à venda neste link



: ingressos à venda neste link Vendas presenciais : Central do Fortal, no piso L1 do shopping Riomar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)



: Central do Fortal, no piso L1 do shopping Riomar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Mais informações: (85) 3264-8091

