Fortal 2023: Fundador da festa revela novidades para os 30 anos

Com line-up de 2023 divulgado nesta quinta-feira, 27, o idealizador do Fortal comenta sobre a inclusão de novos gêneros musicais na edição que comemora os 30 anos

Nesta quinta-feira, 27, no shopping RioMar Fortaleza, foi comemorado os 30 anos de um dos carnavais fora de época mais famosos no Brasil: o Fortal. Com a presença dos idealizadores do evento, de jornalistas e influenciadores, a celebração foi o momento escolhido para a divulgação das atrações musicais da festa, que este ano acontecerá entre os dias 20 e 23 de julho.

Em entrevista ao Vida&Arte, o empresário e idealizador do Fortal, Pedro Neto, falou sobre os principais sentimentos em torno dessa edição que promete ser diferenciada.

“A gente está feliz demais com o evento. Conseguir chegar a 30 anos com uma festa é muito difícil; poucos no Brasil conseguem. Construímos algo que, além de resgatar todo o nosso axé, consegue ser uma festa plural”, afirma.

No principal ambiente do Fortal 2023, o Corredor da Folia terá shows de Ivete Sangalo, Cláudia Leitte, Bell Marques, Durval Lelys e mais. Na ocasião, também haverá a passagem de trios independentes, com Luiz Caldas, Cheiro de Amor e Ricardo Chaves, que celebram as três décadas do Carnaval fora de época de Fortaleza.



Já no Camarote Mucuripe, o espaço terá shows de artistas de diversos gêneros, como Wesley Safadão, Pedro Sampaio e DJ KVSH. Alguns dos destaques do ambiente é a apresentação do rapper cearense Matuê e da cantora sertaneja Ana Castela, ambos no dia 21.

Para completar, o Palco Arena traz a folia com as apresentações de Psirico, É o Tchan, Timbalada e muito mais.



Questionado sobre a inclusão de artistas que se diferenciam dos gêneros do axé e do forró, Pedro Neto ressalta o crescimento do evento e a mistura do gosto musical brasileiro.

“É uma festa que tem todos os ritmos presentes. Temos o Matuê representando o trap de uma forma espetacular, artistas do forró, os mais consagrados do sertanejo, e os DJs também não ficaram de fora. De uma forma geral, conseguimos transformar o Fortal em um grande festival, mas mantendo sua essência do axé; daquele calor que aquece a avenida e traz uma dinâmica especial”, declara.



Outro destaque deste ano, é o “Fervo da Lud”, comandado por Ludmilla, que marca a estreia da artista no Corredor da Folia na quinta-feira, dia 20 de junho.



Tendo marcado presença na comemoração, o criador de conteúdo Pedro Freitas, conhecido por seu perfil @explorecomigo, no Instagram, revela a sua animação para presenciar, pela segunda vez, o Fortal. “Eu tô muito animado. Apesar do Fortal ter 30 anos, esse é o meu segundo. Mas a expectativa está lá em cima. E assim… ano passado eu dei minha vida por esse evento; é realmente muita alegria. O dia que eu estou mais animado é o da Vevé (Ivete Sangalo). Eu sou louco por ela e tenho certeza que vai ser incrível!”



Fortal 2023: confira programação completa



Corredor da Folia



quinta-feira, 20



Bell Marques, Rafa e Pipo (Vumbora)

Parangolé (Bagunça)

Ludmilla (Fervo da Lud)

Luiz Caldas



sexta-feira, 21



Claudia Leitte (Largadinho)

Nattan e Felipe Amorim (Hype)

Bell Marques (Siriguella)

Banda Cheiro de Amor



sábado, 22



Leo Santana (Vem com o Gigante)

Bell Marques (Siriguella)

Ivete Sangalo (Village)

Ricardo Chaves



domingo, 23



Bell Marques (Siriguella)

Ivete Sangalo (Village)

Durval e convidados (Bloco Brahma)



Camarote Mucuripe



quinta-feira, 20



Pedro Sampaio

Zé Vaqueiro

Gustavo Mioto

Banda Eva



sexta-feira, 21



Xand Avião

Ana Castela

Matuê



sábado, 22



Wesley Safadão

Durval Lelys

Hugo Guilherme

KVSH



domingo, 23



Dennis DJ

João Gomes

Rafa e Pipo



Palco Arena



quinta-feira, 20



Timbalada

Pimenta Malagueta

Dj Justa



sexta-feira, 21



Psirico

Karol do Axé

Dj Justa



sábado, 22



É o Tchan

Verão S/A

Dj Justa



domingo, 23



Tuca Fernandes

Paulinho Calado

Dj Justa

