Ludmilla volta para Fortaleza com show 'Numanice' em setembro

Ludmilla volta para Fortaleza com show Numanice no dia 2 de setembro; apresentação da cantora irá ocorrer no Marina Park Hotel

A cantora Ludmilla retorna a Fortaleza para show no mês de setembro. O anúncio da apresentação da artista foi confirmado na noite desta quinta-feira, 15, nas redes sociais oficiais do ‘Numanice’, projeto de pagode da cantora fluminense.

O show de Ludmilla irá ocorrer no dia 2 de setembro, um sábado, no Marina Park Hotel. A pré-venda para o Numanice em Fortaleza irá abrir na próxima segunda-feira, 19, no site do Sympla. Informações sobre valores ainda não foram divulgados.



Ludmilla em Fortaleza

Esta será a segunda passagem de Ludmilla na Capital este ano. No mês de janeiro, a cantora participou do “Férias na P.I”, que reuniu públicos de diversas idades no show gratuito no Aterro da Praia de Iracema.



Ludmilla canta ‘Numanice’ em Fortaleza 2023

Quando : sábado, 2 de setembro



: sábado, 2 de setembro Onde : Marina Park Hotel (Avenida Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)



: Marina Park Hotel (Avenida Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil) Pré-venda: a partir de segunda-feira, 19, no Sympla



