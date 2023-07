Show de Matuê no Rio de Janeiro tem presença de Gabigol

Gabigol "invade" show de Matuê e canta com o rapper cearense durante o Alma Festival, no Rio de Janeiro

O rapper cearense Matuê se apresentou no Rio de Janeiro no último domingo, 16. Com show realizado no Alma Festival, o músico cantou seus sucessos do trap e contou com uma presença ilustre no palco.

Durante a apresentação da música “Conexões de Máfia”, o jogador de futebol Gabigol “invadiu” o palco e cantou junto com o cearense. O momento foi compartilhado no perfil do Instagram do Festival.

Atacante do Flamengo, o esportista participou do evento de música após a partida contra o Fluminense, que resultou em 0 x 0.



Ainda durante o festival de rap, o jogador também cantou com os integrantes da ConeCrewDiretoria. O Alma Festival ocorreu no último final de semana, no Riocentro, centro de convenções da capital carioca.

