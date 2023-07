Costureiras cearenses customizam abadás para o Fortal em shopping

As costureiras da Associação Arte e Costura do Vicente Pinzón oferecem serviço de customização de abadás para o Fortal a partir desta terça-feira, 18, em uma loja social localizada no Shopping RioMar Fortaleza. O espaço funcionará até o dia 23, no Piso L1, próximo à Praça de Eventos Central.

A renda arrecadada será administrada e dividida entre as mulheres da Associação. Ao customizar o abadá no local, os foliões contribuem para geração de renda de mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade social.

“Para nós é muito importante fazer parte já que o Fortal é um evento grande que envolve geração de renda e turismo em toda a cidade”, declara Edneuza Reis, coordenadora da Associação.

“A gente faz o nosso melhor e se sente reconhecida, a renda do Fortal é a maior que a gente tem durante o ano inteiro”, ressalta. “Esperamos atingir nossa meta e deixar nosso cliente satisfeito!”, acrescenta.

A Associação Arte e Costura foi criada em 2007 e é formada por 25 mulheres do Bairro Vicente Pinzón. O projeto visa o desenvolvimento profissional e iniciativas que gerem renda para as participantes.

Através de parcerias, a instituição promove formação voluntária em artesanato e costura. A ação com a Associação é fruto do projeto “Costuras Empreendedoras”, realizado pelo Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (ICPM).

No início do mês, as costureiras do projeto participaram de uma semana de qualificação, realizada pelo ICPM, onde tiveram acesso a cursos e aulas de preparação para receber os clientes na loja social, que foi cedida gratuitamente pelo shopping.



O treinamento foi ministrado pela modista, modelista e costureira Vaneska Rebouças e ocorreu na sede do IJCPM, no bairro Papicu.

Na ocasião, as costureiras aprenderam noções de moda, combinação de acessórios, design, criatividade, empreendedorismo, exposição dos produtos, marketing, entre outros conhecimentos.

Ação Social de Customização Abadás Fortal

Quando : de 18 a 23 de julho, das 10h às 22 horas de terça a dábado, e das 13h às 21 horas no Domingo



: de 18 a 23 de julho, das 10h às 22 horas de terça a dábado, e das 13h às 21 horas no Domingo Onde : Shopping Riomar Fortaleza, Piso L1, próximo à Praça Central (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 – Papicu)

: Shopping Riomar Fortaleza, Piso L1, próximo à Praça Central (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 – Papicu) Mais informações: (85) 3066-2000

