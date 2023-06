Conhecer a casa da Barbie se tornou uma realidade mais próxima para os grandes da boneca mais conhecida do mundo. O imóvel usado para a gravação do live-action da personagem está disponível para aluguel pelo Airbnb, em Malibu, na Califórnia.

“Barbie's Malibu Dreamhouse” está disponível no site de aluguel da Airbnb e conta com espaços e móveis cor-de-rosa em todos os ambientes. O imóvel também possui diversos locais de lazer pintados em cor-de-rosa.

A ação faz parte da campanha de divulgação do live-action da Barbie, que tem Margot Robbie como a personagem loira, e Ryan Gosling como Ken. A estreia do filme no Brasil será no dia 20 de julho.

"Bem-vindo ao meu Kendom! Enquanto a Barbie estiver fora, ela entregou as chaves de sua Malibu DreamHouse neste verão e meu quarto pode ser seu durante a noite. Adicionei alguns toques para trazer uma Kenergy muito necessária para a Malibu DreamHouse recém-inovada e icônica. Situada perfeitamente acima da praia com vista panorâmica, esta mansão rosa de brinquedo em tamanho real é um sonho realizado", diz o anúncio.

Casa da Barbie em Malibu: veja fotos

Casa da Barbie está disponível para alugar pelo Airbnb na Califórnia Crédito: Reprodução/Airbnb

O que tem na casa da Barbie?

A “Barbie 's Malibu Dreamhouse” tem em seu amplo espaço: piscina com borda infinita, tobogã, academia ao ar livre com “salmoura corporal”, cozinha externa com churrasqueira, cinema privativo, uma quadra de esportes e espaço para meditação, pátio.

A decoração da casa é toda decorada em tons de rosa, desde roupas da Barbie até acessórios e estampas dispostas pelo imóvel. Os hóspedes que alugarem o espaço pode pegar emprestado as vestimentas da personagem principal e as do Ken.

