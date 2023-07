Barbieheimer: Entenda a 'disputa' dos filmes Barbie e Oppenheimer

Dois filmes entram em cartaz nos cinemas mundiais a partir desta quinta-feira, 20 de julho: “Barbie” e “Oppenheimer”.

É raro que duas grandes produções cinematográficas estreiem no mesmo dia, mas aconteceu com esses dois longas-metragens, gerando memes, engajamento e até um nome próprio para o acontecimento: “Barbieheimer”.

Enquanto “Barbie”, dirigido por Greta Gerwig, retrata o mundo de uma das bonecas mais populares do mundo, “Oppenheimer”, dirigido por Christopher Nolan, é sobre o inventor da bomba atômica.

“Barbie” apresenta um mundo majoritariamente rosa, mas também com presença de outras cores vibrantes, além de ter um trailer que aponta enredo divertido e descontraído. Já “Oppenheimer” aborda um assunto mais sério, baseado em fatos reais, e conta com uma fotografia mais sombria.

Barbie: Google tem ação promocional para o filme; CONFIRA

São duas propostas completamente diferentes e provavelmente direcionadas a públicos distintos, que têm disputado nas redes sociais qual obra terá melhor desempenho de bilheteria.

Apesar das diferenças, também há semelhanças entre os dois filmes, além da data de estreia. Ambos possuem diretores renomados da indústria e que já foram indicados ao Oscar: Greta Gerwig, por "Lady Bird", em 2018; e Christopher Nolan, por "Dunkirk", de 2017.

As duas produções também contam com elenco cheio de celebridades aclamadas. “Barbie” tem Margot Robbie, Ryan Gosling, Dua Lipa e Simu Liu. “Oppenheimer” tem Cillian Murphy, Florence Pugh, Robert Downey Jr., Emily Blunt e Matt Damon.



Apesar de parte dos fãs criarem uma rivalidade entre os dois longas, há quem incentive o oposto. Há um público interessado em assistir tanto "Barbie" quanto "Oppenheimer" e criaram o movimento "Barbieheimer" para incentivar mais pessoas a irem aos cinemas assistir ambas as produções.

Para reforçar o movimento, internautas criaram cartazes unindo imagens dos dois protagonistas de cada longa e até camisetas com referências aos dois filmes.

i'm loving this junction #barbie and oppenheimer day 2 in theaters >barbenheimer< pic.twitter.com/djYLtLadFe