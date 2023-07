Conar suspende exibição do teaser de Barbie por "cenas de não-urbanidade"

Trailer mostra crianças quebrando cabeças de bonecas em referência a filme "2001: Uma Odisseia no Espaço", e não poderá ser exibido em sessões com classificação indicativa inferior a 12 anos

O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar), pediu em liminar, na última quarta-feira, 5 de julho, a suspensão da exibição do teaser do filme “Barbie”. O filme, que estreia nos cinemas no dia 21 de julho, teria segundo o Conar “cenas de não-urbanidade, ausência de boas maneiras ou ato violento/inseguro”.



Com a decisão, o trailer não poderá ser exibido em sessões de cinema de filmes com classificação indicativa menor de 12 anos. O Conar não tem atribuição para inferir sobre a exibição do longa-metragem, uma vez que não se trata de uma peça publicitária.

Divulgado em dezembro do ano passado, o teaser apresenta crianças quebrando as cabeças de bonecas, em alusão à cena do filme “2001: Uma Odisseia no Espaço”, com direção de Stanley Kubrick, lançado em 1968.

Confira o teaser legendado:

Segundo a liminar, a peça publicitária violaria o artigo 37 do Código Brasileiro de Autorregulação Publicitária, que estabelece que anúncios devem abster-se de “desmerecer valores sociais positivos, tais como, dentre outros, amizade, urbanidade, honestidade, justiça, generosidade e respeito a pessoas, animais e ao meio ambiente”.

O filme “Barbie”, dirigido por Greta Gerwig, tem classificação indicativa de 12 anos, e não é voltado para o público infantil. Com essa classificação, o longa pode conter uso de linguagem forte, comportamento perigoso, assédio sexual breve e insinuações moderadas.

Recentemente, a exibição de “Barbie” foi censurada no Vietnã, por mostrar um mapa que atribui à China uma zona marítima disputada. No país, o filme “"Uncharted: Fora do Mapa" foi censurado pelo mesmo motivo em 2022.