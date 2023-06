Barbie: pré-venda dos ingressos inicia hoje, saiba como comprar

Um dos filmes mais aguardados de 2023, “Barbie” está perto de ser lançado nos cinemas mundiais. Com estreia marcada para o dia 20 de julho, a pré-venda dos ingressos para o filme inicia nesta quinta-feira, 29.

Em Fortaleza, o longa-metragem que acompanha a trajetória da célebre boneca de brinquedo pode ser assistido nos cinemas das redes Cinépolis, localizado no North Shopping Jóquei, Riomar Fortaleza e Riomar Kennedy; na Kinoplex, do North Shopping; na UCI, do Iguatemi e Parangaba; e na rede Centerplex, nos shoppings Messejana e Via Sul.

A exibição de “Barbie” nos cinemas terá sessões legendadas e dubladas, a depender do local escolhido.

“Barbie” em Fortaleza: compre seu ingresso na pré-venda

Centerplex Grand Messejana

Clique aqui para comprar seu ingresso

Centerplex Via Sul Shopping

Clique aqui para comprar seu ingresso

Kinoplex North Shopping

Clique aqui para comprar seu ingresso

UCI Shopping Parangaba

Clique aqui para comprar seu ingresso

UCI Kinoplex Shopping Iguatemi Fortaleza



Clique aqui para comprar seu ingresso

Cinépolis Riomar Kennedy

Clique aqui para comprar seu ingresso

Cinépolis Riomar Fortaleza

Clique aqui para comprar seu ingresso

Cinépolis North Shopping Jóquei

Clique aqui para comprar seu ingresso

Barbie nos Cinemas

"Barbie" é estrelado pela atriz Margot Robbie ("Eu, Tonya") no papel principal, além de Ryan Gosling ("La La Land") como o namorado da protagonista, Ken. A direção é de Greta Gerwig (de "Lady Bird" e "Adoráveis Mulheres"), que coescreveu o roteiro com Noah Baumbach ("História de um Casamento").

O elenco conta, ainda, com nomes como America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Issa Rae, Will Ferrell, Simu Liu, Dua Lipa e Helen Mirren.

