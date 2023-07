Barbie: Margot Robbie surpreende com looks idênticos aos da boneca

A protagonista do live-action da Barbie, Margot Robbie, apostou em looks semelhantes aos usados pela boneca durante a divulgação do filme

Loira, branca e olhos azuis: Margot Robbie tem as mesmas características físicas da boneca Barbie, não é a toa que a atriz foi escolhida para interpretar a personagem no live-action. Mas além das semelhanças físicas, Margot se inspirou em trajes usados pela boneca ao longo das décadas para usar peças parecidas durante os eventos de divulgação do filme.

A decisão da atriz aumentou ainda mais o engajamento do live-action "Barbie" nas redes sociais. Dia após dia internautas especulavam qual edição da boneca Margot se inspiraria para o próximo evento. Barbie Sparkling Pink (1964), Barbie Day to Night (1985) e até mesmo a Barbie Original (1959) serviram de inspiração para os looks usados pela atriz. Confira:

Barbie Original

Em Sydney, na Austrália, Margot Robbie usou um vestido feito por Hervé Lerger inspirado no traje de banho da Barbie Original, lançada em 1959.



Margot Robbie se inspira no traje da Barbie Original Crédito: Reprodução

Barbie Sparkling Pink

Em Seoul, na Coreia do Sul, a atriz apareceu numa coletiva de imprensa de terno rosa com aplicação de pedraria, da coleção Primavera/Verão de 2015 da Moschino, semelhante ao look da Barbie Sparkling Pink de 1964.



Margot Robbie com look inspirado na Barbie Sparkling Pink em Seoul Crédito: Reprodução/Twitter

Barbie Day to Night

Ainda em Seoul, durante a premiere do filme, Margot apareceu no "pink carpet" com dois looks inspirados na coleção Day to Night, de 1985, que mostra um traje de trabalho para o dia e outro de festa para a noite. Os dois looks usados pela atriz são da grife Versace.

Barbie Day to Night serve de inspiração para look de Margot Robie no Pink Carpet Crédito: Reprodução/Instagram

Barbie Earring Magic

Durante viagem para a Cidade do México, Margot usou um vestido rosa da Balmain com cinto prateado. O look é inspirado na Barbie Earring Magic, lançada em 1992.

Margot Robbie no México usando look inspirado na Barbie Earring Magic Crédito: Reprodução/Twitter

Barbie Totally Hair

Ainda no México, Margot apareceu com um vestido estampado colorido e cabelos longos ondulados. A composição é inspirada na Barbie Totally Hair de 1992.

Margot Robbie em look inspirado na Barbie Totally Hair Crédito: Reprodução

Barbie Pink&Fabulous



Ainda no início das divulgações em Los Angeles, nos Estados Unidos, Margot Robbie vestiu um vestido rosa com estampa de poá semelhente ao da Barbie da coleção Pink & Fabulous de 2013.

Margot Robbie em Los Angeles com look inspirado na Barbie Pink&Fabulous Crédito: Reprodução/Twitter

Barbie Solo in the Spotlight

Para a estreia mundial do longa em Los Angeles, no dia 9 de julho, Margot deixou o rosa de lado e aderiu a um vestido preto com muito brilho da Schiaparelli, além de luvas longas também na cor preta. O look foi inspirado na Barbie Solo in the Spotlight, de 1960, que foi relançada em 1994.

Margot Robbie em traje inspirado na Barbie Solo in the Spotlight na premiere do filme em Los Angeles Crédito: Reprodução/Twitter

