Filme da 'Barbie' recebe primeiras críticas; confira reações

Após a première especial de "Barbie" neste domingo, 9, as primeiras reações ao filme começaram a ser divulgadas; críticas são majoritariamente positivas

"Bombástico" e "brilhante". Esses são alguns dos adjetivos utilizados para descrever o aguardado longa-metragem "Barbie", dirigido por Greta Gerwig e estrelado por Margot Robbie. O filme teve première mundial neste domingo, 9, e as primeiras reações começaram a surgir nas redes sociais.

Jornalistas especializados de veículos compartilharam impressões majoritariamente positivas sobre o filme. Katcy Stephan, da Variety, definiu a obra como "perfeição" e destacou os trabalhos de Margot no papel título e Ryan Gosling como Ken — "papeis que eles claramente nasceram para fazer", opinou

Já Joseph Deckelmeier, do site ScreenRant, disse que o filme era "engraçado, bombástico e muito inteligente". Perri Nemiroff, do Collider, elogiou o trabalho de figurinos e desenho de produção, mas ponderou que, em termos de história, personagens com "arcos importantes" precisariam de "mais tempo na tela para realmente se aprofundar e explorar".



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A crítica Carla Renata definiu o longa como uma "diversão exagerada com um toque feminista", enquanto Ty Cole apontou que a adaptação para o cinema "é para adolescentes e um público adulto que cresceu com a franquia".

Leia Mais Conar suspende exibição do teaser de Barbie por "cenas de não-urbanidade"

Filme da 'Barbie' sofre censura no Vietnã; saiba o motivo

Diretora de ‘Barbie’ fará novo filme de ‘As Crônicas de Nárnia’

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui