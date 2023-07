Dia do Rock em Fortaleza: confira programação para curtir a data

Desde meados da década de 1990, quando duas rádios de São Paulo (SP) decidiram propor a ideia de celebrar o Dia Mundial do Rock no Brasil, todo 13 de julho é marcado pela comemoração ao gênero. A origem disso é estabelecida: a data faz referência ao dia no qual ocorreu o Live Aid, em 1985.

O festival foi criado para arrecadar fundos contra a fome na Etiópia e reuniu nomes importantes do rock, como o Queen, U2 e Phil Collins - este, por sinal, foi quem sugeriu a ideia de tornar 13 de julho o dia oficial para celebrar o rock. Entretanto, mesmo que se repita anualmente, as histórias que cercam as comemorações deste dia não são as mesmas.

Uma prova disso é o show especial que será realizado na Estação das Artes nesta quinta-feira, 13, para celebrar os 30 anos de carreira da banda cearense de rock Renegados: Além dos Rótulos. Haverá também o primeiro festival do Dia do Rock no Hard Rock Café Fortaleza. Assim, o Vida&Arte separou algumas atrações para comemorar a data em Fortaleza.

O Renegados marcou gerações de fãs com rock clássico e autoral, de influências dos anos 1960 e 1970 aliadas a elementos da música nordestina. A apresentação será gratuita e ocorrerá às 19 horas. O show será filmado para a produção de um documentário. A banda formada por Marcelo Renegado, Romualdo “Bass” Filho, Ricardo Pinheiro e Celso Batera receberá convidados para o evento.

Subirão ao palco também os guitarristas Cristiano Pinho e Felipe Cazaux, as cantoras Claudine Albuquerque, Marília Lima, Yane Caracas, o tecladista Leonardo Vasconcelos e as bailarinas Alinne Madelon, Neyla Moreira, Samara Matos e Noemi Lima.

“Eu conheço a banda há muito tempo. Já tocamos outras vezes em outros lugares da Cidade e recebi esse convite para participar do aniversário. É uma honra para mim. Eu admiro demais o trabalho deles (dos integrantes), estão há muito tempo abrindo portas cada vez melhores”, compartilha Cristiano Pinho.

Ele tocará duas músicas do Renegados durante o show, sendo uma delas a canção “Gente Que Sente”. Para o guitarrista, a banda tem “um trabalho muito bom tanto de leitura de outros compositores como seu trabalho autoral, que é muito consistente”. Ele também destaca o entrosamento entre Marcelo, Romualdo, Ricardo e Celso.

O músico opina que o evento será “uma celebração merecida” da trajetória do grupo cearense e enfatiza a importância do Renegados para o Estado: “O Ceará poderia olhar melhor para o que as pessoas da cultura fazem aqui. Admiro muito todas as manifestações e acho muito importante essa banda estar resistindo e sempre propondo coisas novas”.



Show Renegados: Além dos Rótulos

Quando: quinta-feira, 13, às 19 horas; abertura às 17h30min

quinta-feira, 13, às 19 horas; abertura às 17h30min Onde: Estação das Artes (rua João Moreira, 540 - Centro)

Estação das Artes (rua João Moreira, 540 - Centro) Gratuito; limite de 1.500 pessoas, por ordem de chegada, sem necessidade de retirar ingressos

Shows de rock em Fortaleza: confira programação

Mona Gadelha

Nesta quinta-feira, 13, a cantora, compositora e jornalista Mona Gadelha lança o livro “Perfume Azul - Rock e Transgressão em Fortaleza nos anos 1970”. A obra é uma adaptação da dissertação do seu mestrado em Comunicação e editado pela Fundação Waldemar de Alcântara. O evento ocorrerá no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) a partir das 19 horas.

Haverá um pocket show com os músicos Mimi Rocha, Edmundo Vitoriano e o cantor e compositor Lúcio Ricardo, líder do “Perfume Azul” dos anos 1970. Será realizada também uma mesa de debate com Marcos Sampaio, jornalista do O POVO e do blog Discografia, e com Lila Almeida, cineasta, artista visual e mestranda em artes pela UFC.

Quando: quinta-feira, 13, às 19 horas



quinta-feira, 13, às 19 horas Onde: CCBNB (rua Conde d’Eu, 560 - Centro)

CCBNB (rua Conde d’Eu, 560 - Centro) Gratuito

Floresta Bar

O rock nacional será privilegiado na programação do Floresta Bar do Dia Mundial do Rock. No sábado, 15, serão 12 horas de muito rock brasileiro com várias bandas covers de Fortaleza. Serão homenageadas bandas como RPM (Os Brazucas), Titãs (Os Verminosos), Engenheiros do Hawaii (Parabólica), Legião Urbana (Coda), Kid Abelha (Fullgas) e artistas como Raul Seixas (Cancerianos Sem Lar), Tim Maia (C.J Cantor), Rita Lee (Claudine Albuquerque) e Cazuza (Altos Versos).

Quando: sábado, 15, a partir das 12 horas



sábado, 15, a partir das 12 horas Onde: Floresta Bar (av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota)



Floresta Bar (av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota) Quanto: R$ 35 (antecipado via Sympla) e R$ 45 (na hora)

Snake Bar

O Dia Mundial do Rock no Snake Bar terá um tributo especial à banda Kiss. Nesta quinta-feira, 13, o grupo Love Gun realiza show interpretando os grandes sucessos do Kiss, como "I Was Made For Lovin' You" e "Rock and Roll All Nite". Além disso, os dez primeiros a chegar no estabelecimento ganharão "O Veneno da Cobra", drink especial da casa.

Quando: quinta-feira, 13; abertura do bar às 19 horas e show às 21 horas



quinta-feira, 13; abertura do bar às 19 horas e show às 21 horas Onde: Snake Bar (av. Carapinima, 1994 - Benfica)



Snake Bar (av. Carapinima, 1994 - Benfica) Quanto: R$ 15 (couvert)

The Bar

Três bandas se apresentarão no The Bar em referência ao Dia Mundial do Rock. No sábado, 15, a banda My Lovely Band homenageia o Red Hot Chilli Peppers, das 21 horas às 22h30min. Em seguida, das 23 horas às 0h30min, o grupo Disasterpieces faz show em tributo ao Slipknot. A banda Outsider encerra a noite com os maiores sucessos do rock dos anos 1990 e 2000.

Quando: sábado, 15, a partir das 21 horas; bar abre às 18 horas



sábado, 15, a partir das 21 horas; bar abre às 18 horas Onde: The Bar Pub (Avenida Lineu Machado, 1514 - João XXIII)



The Bar Pub (Avenida Lineu Machado, 1514 - João XXIII) Quanto: R$ 15 (antecipado via Sympla) e R$ 20 (na hora)

Budega do Raul

Na Cidade dos Funcionários, a Budega do Raul celebra o Dia Mundial do Rock em tom de nostalgia com o evento “Ei, Você é Emo?”. A programação desta quinta-feira, 13, tem como foco lembrar a época de clipes musicais da TV União. O line-up terá DJs Frozen (RJ) e Saura (CE) comandando a noite.

Quando: quinta-feira, 13, das 19 a 1 horas



quinta-feira, 13, das 19 a 1 horas Onde: Budega do Raul (Avenida Desembargador Gonzaga, 621 - Cidade dos Funcionários)



Budega do Raul (Avenida Desembargador Gonzaga, 621 - Cidade dos Funcionários) Quanto: R$ 10 (antecipado via Sympla e Pix, na chave [email protected]; enviar comprovante para telefone 21 968449449)

Bulls

O Bulls Beer House prepara programação especial em diferentes dias. Na unidade da Parquelândia, destaque para sexta-feira, 14, com tributos a artistas como Guns N' Roses, Bon Jovi e Franz Ferdinand, e para o sábado, 15, com tributo ao Metallica. Na unidade da Aldeota, a quinta-feira, 13, terá músicas de Arctic Monkeys, The Strokes e Red Hot Chilli Peppers; na sexta-feira, 14, homenagens a Detonautas, Raimundos e Charlie Brown Jr; no sábado, 15, tributo ao Iron Maiden; no domingo, 16, haverá Guns N' Roses, Bon Jovi e muito mais.

Quando: quinta-feira, 13, a domingo, 16, em diferentes horários



quinta-feira, 13, a domingo, 16, em diferentes horários Onde: Bulls da Parquelândia (R. Gustavo Sampaio, 800) e da Aldeota (rua Coronel Jucá, 700 - Aldeota)



Bulls da Parquelândia (R. Gustavo Sampaio, 800) e da Aldeota (rua Coronel Jucá, 700 - Aldeota) Instagram: @bullsbeerhouse

Vibe 085 Pub

De quinta-feira, 13, a domingo, 16, o Vibe 085 Pub reserva aos seus clientes programação variada de rock. Na quinta-feira, 13, a cantora profissional de forró e roqueira Jadna Ribeiro fará o "Forrock", junção de forró das antigas tocada em rock - mas também com rocks clássicos. Na sexta-feira, 14, Felipe Cazaux e Adrenaline New Metal tocam rock e nu metal. No sábado, 15, vai rolar tributo ao Red Hot Chili Peppers com a banda Black Peppers CE, além de clássicos do rock com a banda Yrden. No domingo, 16, haverá a primeira edição do festival Made In Ceará, com sete bandas apresentando trabalhos autorais.

Quando: de quinta-feira, 13, a domingo, 16



de quinta-feira, 13, a domingo, 16 Onde: Vibe 085 Pub (Av. Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)



Vibe 085 Pub (Av. Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema) Instagram: @vibe085pub



Festival no Hard Rock Café Fortaleza

Pela primeira vez, o Hard Rock Café Fortaleza, no Shopping RioMar Fortaleza, realiza um festival para comemorar o Dia do Rock. Serão dois dias de música com 27 atrações, reunindo artistas autorais e covers de nomes como Elvis Presley, Queen, Charlie Brown Jr., Kiss, Coldplay e Michael Jackson. Ao todo, serão 24 horas de música, além de 22 horas de open bar e 12 horas de open food.

O evento acontecerá no sábado, 15, e no domingo, 16, a partir das 12 horas e seguirá até meia-noite de cada dia. As entradas estão divididas em duas categorias. Há o ingresso Elvis, voltado a crianças de até 12 anos e idosos (R$ 124 + taxa), e o ingresso Queen, destinado a adultos (R$ 249). Os ingressos estão à venda no site Make My Night e no próprio Hard Rock Café.

Ao longo da programação, haverá revezamento entre bandas e DJs nos dois palcos. Assim, quando um artista finalizar o show de 45 minutos, logo em seguida começará a apresentação de DJs. A proposta do evento é, além de exaltar o rock, promover programação integrada com intervenções artísticas e a gastronomia americana.



Quando: 15 e 16 de julho, das 12 horas à meia-noite



15 e 16 de julho, das 12 horas à meia-noite Onde: Hard Rock Café Fortaleza, no Shopping RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)



Hard Rock Café Fortaleza, no Shopping RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 124; vendas no local e no site Make My Night

a partir de R$ 124; vendas no local e no site Make My Night Instagram: @hrcfortaleza

