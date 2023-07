Gratuito: Donaleda se apresenta neste sábado,15, em Fortaleza

Os amantes do reggae e fãs da banda cearense Donaleda poderão relembrar os principais sucessos do grupo com show gratuito neste fim de semana em Fortaleza. A banda se apresenta neste sábado, 15, no Anfiteatro Flávio Ponte da avenida Beira Mar, a partir das 19 horas.

Durante o show, os músicos vão apresentar ao público todas as faixas do álbum "Liberdade e Libertação", lançado em 2003, e que levou o grupo ao topo das paradas de sucesso das rádios de Fortaleza e de outras cidades do Nordeste. Daniel Feitosa, baixista e um dos integrantes da Donaleda, conta que o show foi idealizado com o objetivo de relembrar canções que marcaram essa época.

“Já faz algum tempo que estamos amadurecendo essa ideia de fazer um show com todas as faixas de "Liberdade e Libertação". Nossa ideia é reviver, junto com os fãs, um momento extremamente marcante para o reggae brasileiro. Vai ser uma noite de muita emoção, de celebração à vida, à arte e ao estilo que segue conquistando adeptos no mundo inteiro”, relata.

O evento é livre para todos os públicos, com entrada franca. Mais informações estão disponíveis no instagram @donaledaoficial.

Sobre a banda Donaleda:

Com mais de 20 anos de carreira, Donaleda é considerada uma das maiores referências do reggae não apenas no Ceará. O grupo já passou, por exemplo, pelos palcos de diversas cidades do Brasil e até do exterior, com destaque para o Rototom Sunsplash (Espanha), um dos maiores festivais de reggae do mundo; Ceará Music (Fortaleza); Carnaval de Rua de Recife (PE); A Noite do Cachorro Doido (Belém-PA) e Fifa Fun Fest, dividindo o palco com nomes como The Original Wailers, Stell Pulse, Honey Boy, Andrew Tosh, Cidade Negra, Natiruts, Skank, Gabriel O Pensador, o Rappa, dentre outros.



O show da banda compõe a programação do “Férias em Fortaleza”, evento idealizado pela Prefeitura, por meio das Secretarias Municipais da Cultura (Secultfor), Juventude (Sejuv) e Turismo (Setfor), em parceria com o Instituto Cultural Iracema (ICI).

Show da Banda Donaleda no "Férias em Fortaleza"



Quando: dia 15 de julho, a partir das 19 horas

Onde: no anfiteatro Flávio Ponte (Av. Beira Mar, 3620 - Meireles, Fortaleza).

Gratuito. Livre para todos os públicos.

