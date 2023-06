Hard Rock Café faz festival para celebrar Dia do Rock em Fortaleza

O festival do Hard Rock Café Fortaleza reunirá 27 atrações entre artistas autorais e covers para celebrar Dia Mundial do Rock

Para celebrar o Dia Mundial do Rock, o Hard Rock Café Fortaleza realizará nos dias 15 e 16 de julho seu primeiro festival. Com 27 atrações, o evento reunirá artistas autorais e covers de nomes como Elvis Presley, Queen, Charlie Brown Jr., Kiss, Coldplay e Michael Jackson, transitando entre o rock e o pop. Ao todo, serão 24 horas de música, além de 22 horas de open bar e 12 horas de open food. Os ingressos estão à venda no site Make My Night por valores a partir de R$ 124.

As entradas estão divididas em duas categorias. Há o ingresso Elvis, voltado a crianças de até 12 anos e idosos (R$ 124 + taxa), e o ingresso Queen, destinado a adultos (R$ 249). Para quem deseja conferir os dois dias de festival, o combo está à venda por R$ 414. Ao todo, serão disponibilizados 1.000 ingressos para o evento realizado na unidade do Shopping RioMar Fortaleza.

Os shows começarão às 12 horas e seguirão até meia-noite de cada dia. No sábado, 15, se apresentarão atrações como Gerard Presley (Elvis Presley), Dead Mary (Foo Fighters), SK85 (Charlie Brown Jr.), Redscar (Red Hot Chilli Peppers) e Love Gun (Kiss). No domingo, 16, será a vez de Gleidson Jackson (Michael Jackson), Parachutes (Coldplay), Damage Inc (Metallica) e Italo Mercury (Queen) participarem do festival.

Ao longo da programação, haverá revezamento entre bandas e DJs nos dois palcos. Assim, quando um artista finalizar o show de 45 minutos, logo em seguida começará a apresentação de DJs.

A proposta do evento é, além de exaltar o rock, promover programação integrada com intervenções artísticas e a gastronomia americana. Assim, quem comprar os ingressos terá acesso a seis horas de open food e 11 horas de open bar em cada dia, totalizando, nos dois dias, 22 horas de open bar e 12 horas de open food.

Entre as comidas, serão disponibilizados mini burguers, batatas fritas, nachos e outras iguarias. Quanto às bebidas, serão servidos drinques alcoólicos e não alcoólicos, com chopp, mojito, gin tônica, refrigerantes e sucos entre as opções do cardápio para o festival.

Dia Mundial do Rock

O festival foi lançado oficialmente no Hard Rock Café Fortaleza na última quarta-feira, 7. O evento ocorre para celebrar o Dia Mundial do Rock, cuja data oficial é em 13 de julho. O dia faz referência ao festival Live Aid, realizado em 1985, que reuniu nomes importantes do rock como o Queen e o U2 para arrecadar fundos contra a fome na Etiópia.

Esta será a primeira edição do festival do Hard Rock Café em Fortaleza, pois já foi realizado anteriormente em Curitiba. Segundo Fernando “Pepo” Barros, gerente de marketing do Hard Rock Café, os objetivos são promover entretenimento de qualidade, valorizar artistas e bandas locais e levar a paixão pelo rock ao público.

Ele também afirma que serão geradas diretamente dez vagas para trabalho ao longo do festival e 15 vagas indiretas, atraindo também hotéis parceiros e agências de turismo como forma de fomentar negócios em torno do festival. A ideia é que a primeira edição dê frutos para continuidade no futuro e até seja possível realizar uma nova versão em 2024, mas dessa vez de forma gratuita e no estacionamento do Shopping RioMar Fortaleza.

O músico Vinny Fist levará o melhor do country e do rock clássico para o festival. Ele garante uma expectativa “mais do que positiva” para a apresentação no evento e aponta que servirá como uma importante marca na sua trajetória, que já inclui a presença na final do programa Canta Comigo, da Rede Record.

Festival do Dia Mundial do Rock

Quando : 15 e 16 de julho, das 12 horas à meia-noite

: 15 e 16 de julho, das 12 horas à meia-noite Onde : Hard Rock Café Fortaleza, no Shopping RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

: Hard Rock Café Fortaleza, no Shopping RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: R$ 124 (ingresso para crianças de até 12 anos e idosos) e R$ 249 (para adultos); R$ 424 (combo para os dois dias); vendas no site Make My Night; clique aqui para comprar ingressos para o primeiro dia e aqui para comprar bilhetes para o segundo dia

Lista completa de apresentações

sábado, 15

12 horas - Show Dj Lipec (Pop rock/Eletrônica)

- Show Dj Lipec (Pop rock/Eletrônica) 12h30min - Gerard Presley (Elvis Presley Cover)

- Gerard Presley (Elvis Presley Cover) 13h15min - Show Dj Lipec (Pop rock/Eletrônica)

- Show Dj Lipec (Pop rock/Eletrônica) 13h45min - Duetos Escola De Música

- Duetos Escola De Música 14h30min - Show Dj Lipec (Pop rock/Eletrônica)

- Show Dj Lipec (Pop rock/Eletrônica) 15 horas - Banda Dead Mary (Foo Fighters)

- Banda Dead Mary (Foo Fighters) 15h45min - Show Dj Eduardo Valença (Flashback)

- Show Dj Eduardo Valença (Flashback) 16h15min - SK85 (Cover Charlie Brown Jr)

- SK85 (Cover Charlie Brown Jr) 17 horas - Show Dj Eduardo Valença + Tlsax Live

- Show Dj Eduardo Valença + Tlsax Live 17h30min - Banda Redscar (Red Hot Chilli Peppers Cover)

- Banda Redscar (Red Hot Chilli Peppers Cover) 18h15min - Show Dj Eduardo Valença (Flashback)

- Show Dj Eduardo Valença (Flashback) 18h45min - Love Gun (Kiss)

- Love Gun (Kiss) 19h30min - Show Dj Rodrigo Izzy (Eletro Music) + Flash Mob

- Show Dj Rodrigo Izzy (Eletro Music) + Flash Mob 20 horas - Gabi Dorato (Divas Do Pop)

- Gabi Dorato (Divas Do Pop) 20h45min - Show Dj Rodrigo Izzy (Eletro Music)

- Show Dj Rodrigo Izzy (Eletro Music) 21h15min - Banda Yrden (Pop Rock)

- Banda Yrden (Pop Rock) 22 horas - Show Dj Rodrigo Izzy (Eletro Music)

- Show Dj Rodrigo Izzy (Eletro Music) 22h30min - Banda Vinny Fist (Country e Rock)

- Banda Vinny Fist (Country e Rock) 23h15min - Música Ambiente Da Casa (Playlist de Rock)

- Música Ambiente Da Casa (Playlist de Rock) meia-noite - Término Do Evento

domingo, 16

12 horas - Show Dj Lampião (Eletrônica)

- Show Dj Lampião (Eletrônica) 12h30min - Gleidson Jackson (Michael Jackson Cover)

- Gleidson Jackson (Michael Jackson Cover) 13h15min - Show Dj Lampião (Eletrônica)

- Show Dj Lampião (Eletrônica) 13h45min - Parachutes (Coldplay Tribute)

- Parachutes (Coldplay Tribute) 14h30min - Show Dj Lampião (Eletrônica)

- Show Dj Lampião (Eletrônica) 15 horas - Banda Fets Dômino (Rock Clássico)

- Banda Fets Dômino (Rock Clássico) 15h45min - Show Hanna Pinheiro (Eletro)

- Show Hanna Pinheiro (Eletro) 16h15min - Ítalo Azevedo (Pop Rock Autoral)

- Ítalo Azevedo (Pop Rock Autoral) 17 horas - Show DJ Hanna Pinheiro + Tlsax Live

- Show DJ Hanna Pinheiro + Tlsax Live 17h30min - The Troopers (Iron Maiden Cover)

- The Troopers (Iron Maiden Cover) 18h15min - Show DJ Hanna Pinheiro + Flash Mob

- Show DJ Hanna Pinheiro + Flash Mob 18h45min - O Verbo (Rock nacional)

- O Verbo (Rock nacional) 19h30min - Show Dj Julinho Lemos (Anos 1970, 1980 e 1990)

- Show Dj Julinho Lemos (Anos 1970, 1980 e 1990) 20 horas - Projeto Italo Mercury (Queen Cover)

- Projeto Italo Mercury (Queen Cover) 20h45min - Show Dj Julinho Lemos (Anos 1970, 1980 e 1990)

- Show Dj Julinho Lemos (Anos 1970, 1980 e 1990) 21h15min - Damage INC (Metallica Cover)

- Damage INC (Metallica Cover) 22 horas - Show Dj Julinho Lemos (Anos 1970, 1980 e 1990)

- Show Dj Julinho Lemos (Anos 1970, 1980 e 1990) 22h30min - Banda 4 Ventos (Rock Clássico)

- Banda 4 Ventos (Rock Clássico) 23h15min - Música Ambiente Da Casa

- Música Ambiente Da Casa meia-noite - Término Do Evento



