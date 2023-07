Cantor cearense lança disco que mistura forró, rock, frevo e jazz

Forró, rock, frevo e jazz se misturam no álbum do cantor e compositor cearense Dimitri Bitu. O lançamento da obra com mais de dez canções que passeiam pelos estilos musicais acontece nesta quinta-feira, 13, no Moto Libre Bar, a partir das 18 horas. O ingresso custa R$20 por pessoa.

O álbum “Bitu” foi produzido no quarto do artista. O multi-instrumentista compôs, fez os arranjos e gravou a maioria das músicas de seu álbum. Apenas uma foi em parceria, “Benjamin” com Flávio Stambovsky. Entre os instrumentos utilizados por Dimitri estão o teclado, violão, guitarra, gaita, escaleta, acordeon e bateria.

"Comecei a gravar em 2019, sem pretensões, sempre numa curva de aprendizado. As primeiras músicas foram mais simples. Com o tempo, arranjos, letras e gravações ficaram mais complexas. Fiz tudo sozinho, muito pra ver se conseguiria realizar tal feito", destaca o cantor.

O artista defende uma dualidade presente no projeto, “ora tem cara de caseiro, ora desafia o que se pode conseguir em um quarto”. Ao longo do processo, a ideia de dualidade também se apresentou nos ritmos e abordagens das canções. Assim, o álbum "Bitu" aborda temas desde a jornada ou viagem, seja ela física ou emocional, em busca do novo até a busca por “existir bem e sem culpa”.

A dança e valorização da cultura local também são abordadas no álbum. A faixa "Balanço suado" traz um forró para dançar coladinho em qualquer festa. A obra ainda reflete sobre as fake news na sociedade contemporânea.

"O disco traz coisas da minha vida, em uma apresentação minha. As músicas são sempre do meu ponto de vista sobre as coisas que me rodeiam. Definitivamente não é um disco minimalista, e sim uma tentativa de adequar o arranjo a cada composição, tentar buscar o máximo que cada composição tem a oferecer", relembra Dimitri.

As faixas também serão acompanhadas por videoclipes produzidos pelo próprio cantor. Até então, duas músicas já ganharam versão audiovisual. O forró “Balanço Suado”, por exemplo, é acompanhado pela irreverente Praça dos Leões, em Fortaleza, em formato de animação.

Lançamento álbum “Bitu”

Onde : Moto Libre Bar (Av. Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)



: Moto Libre Bar (Av. Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema) Quando : quinta, 13, às 18 horas



: quinta, 13, às 18 horas Ingressos : R$20. À venda no Sympla

: R$20. À venda no Sympla Instagram : @dimitribitu

: @dimitribitu Canal no YouTube: Dimitri Bitu

