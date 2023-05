Estação das Artes: Mercado AlimentaCE reabre com novos restaurantes

Mercado AlimentaCE, braço gastronômico do Complexo Estação das Artes, reabre com seis novos restaurantes que funcionarão no espaço a partir da sexta-feira, 2

A partir desta sexta-feira, 2, o Mercado AlimentaCE, que funciona no Complexo Cultural Estação das Artes, irá reabrir ao público com novidades. Seis novos restaurantes irão fazer parte da ocupação temporária do equipamento.

Os estabelecimentos que irão ocupar as estruturas de gastronomia do complexo serão Mira Cozinha, Lamarca, Let's bora, Jão Burger, Oyá Murá e chef Noah Passos. Os cardápios de cada restaurante trazem sanduíches, acarajés, pokes, petiscos e pratinhos, além de opções de cerveja artesanal e drinques.

As programações do fim de semana da Estação das Artes — o show em homenagem aos 30 anos do Movimento Manguebeat na sexta, 2; o Novo Baile Soul no sábado, 3; e o Domingo na Estação, no dia 4 — contarão com as atividades dos restaurantes, com diferentes horários de funcionamento.

No domingo, a novidade é que os novos estabelecimentos da ocupação temporária ofertarão, também, opções de café da manhã, como cuscuz, tapioca e caldo. Na ocasião, além dos restaurantes, ocorrerá também a feira agroecológica na Estação.

O Mercado, bem como o Centro de Design do Ceará e a Estação das Artes, fechou ao público no último dia 18 de maio para ajustes e melhorias técnicas e estruturais no espaço. A retomada das atividades no próximo dia 2 de junho será somente do Mercado e da Estação, enquanto o Centro de Design reabre no dia 18.

Conheça os restaurantes

Lamarca



Fruto da Livraria Lamarca, no Benfica, a cozinha Lamarca foi criada em 2019 e valoriza receitas tipicamente cearenses, além de contar com práticas de respeito com produtores independentes.

Lets Bora

A partir do serviço da Chopp To Go!, que já atuou no equipamento, nasceu o Let’s Bora! Comer & Beber, que irá aliar drinques e chopps gelados a opções gastronômicas.

Jão Burger

Iniciativa criada em dezembro de 2022, o restaurante traz opções de sanduíches clássicos e vegetarianos, além de apostar em insumos regionais para as entradas.

Noah Passos

Projeto pessoal do chef Noah Passos traz um cardápio exclusivo desenvolvido com a comunidade local e os insumos da Taíba, com valorização da cultura e da pesca do território.

Acarajé Oya Murà

Valorizando a culinária ancestral e a comida de terreiro, o restaurante atua há mais de sete anos em feiras gastronômicas e culturais de Fortaleza.

Mira Cozinha

Reconhecido nome do circuito gastronômico, com ocupação de outros espaços públicos da Cidade, o Mira Cozinha traz opções contemporâneas de forma acessível, com destaque para opções de frutos do mar e vegetarianas.

Nova ocupação temporária do Mercado AlimentaCE

Quando: a partir de sexta-feira, 2 de junho

a partir de sexta-feira, 2 de junho Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540, Centro)

Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540, Centro) Mais informações: @mercadoalimentace, @estacaodasartes.ce ou @institutomiranteceara

