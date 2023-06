George Freedman, pioneiro do rock no Brasil, morre aos 82 anos

Considerado um dos pioneiros do rock no Brasil, George Freedman foi responsável por influencia a Jovem Guarda no início da década de 1960

O músico alemão George Freedman faleceu na última sexta-feira, 9 de junho, aos 82 anos de idade. George morreu em sua residência, após passar mal enquanto conversava com a esposa Zuleika Friedemann.

“Foi, de fato, uma cardiopatia isquêmica associada a uma aterosclerose, mas ele não chegou a cair, nem bateu a cabeça. Ele se sentiu mal enquanto conversava com a sua esposa em casa, se apoiou, e morreu nos braços da nossa mãe", detalhou Jorg Detlef Friedemann Jr, um dos filhos do artista, em resposta a um comentário nas redes sociais.

Filho de pai alemão e mãe brasileira, Jorg Detlef Friedemann, seu nome de batismo, nasceu em Berlim, na Alemanha, e veio ao Brasil ainda criança junto com os pais.

Considerado um dos pioneiros do rock no Brasil, o cantor e compositor foi o responsável por criar as primeiras versões em português do rock’n’roll estadunidense e que influenciou a Jovem Guarda, ainda no início da década de 1960.

Seu primeiro sucesso na época foi com “Olhos cor do céu”, versão portuguesa de “Pretty Blue Eyes”, do cantor de jazz Steve Lawrence. No ano de 1966, gravou “Coisinha estúpida”, tradução de “Something Stupid”, de Frank Sinatra e Nancy Sinatra, que se tornou seu principal sucesso.



