Otto realiza tributo a Reginaldo Rossi no Dragão do Mar

O pernambucano Otto realiza o show com releituras das músicas de Reginaldo Rossi no sábado, 22, em Fortaleza

O cantor, percussionista e compositor pernambucano Otto volta a Fortaleza com "Quatro Estações", um show completo de celebração à obra de Reginaldo Rossi. O show acontece no sábado, 22, a partir das 19h30min no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

O pernambucano traz releituras de grandes sucessos do “Rei do Brega”, que morreu em 2013 aos 70 anos, por falência de múltiplos órgãos em consequência de um câncer no pulmão. Entre as canções do show estão "Garçom", "A Raposa e as Uvas" e "Mon Amour, Meu Bem, Ma Femme".

“Meu agreste em chamas. Muita emoção será este dia. Feliz demais de levar este show pro Nordeste pro Norte onde Reginaldo é rei. Este show está muito lindo, cheio de música e emoção”, disse o cantor em publicação nas redes sociais.

Quem abre o show é a dupla de DJs Canuto Lion e Thiagón, com o projeto "Paradão Popular", um tributo à música brega com um selecionado set em vinil.

Os ingressos, R$ 40,00 a meia, R$ 80,00 a inteira ou R$ 40,00 mais a doação de 1kg de alimento não-perecível para a meia solidária, estarão à venda no site da plataforma Sympla a partir da próxima semana.

"As Quatro Estações" + "Paradão Popular"

Onde: No Anfiteatro Sérgio Motta, Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema, Fortaleza - CE, 60060-390)

Quando: 22 de julho, às 19h30min

Ingressos: R$ 40,00 (meia) / R$ 80,00 (inteira) / R$ 40,00 + 1kg de alimento não-perecível (meia solidária) à venda no site da plataforma Sympla Bileto (https://site.bileto.sympla.com.br/dragaodomar) e na bilheteria física do Dragão. Classificação: 18 anos. Acessível em Libras.

