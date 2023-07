Xuxa e Marlene Mattos se reencontram após polêmicas: 'Gente burra'

O reencontro entre Xuxa e Marlene Mattos foi promovido pelo documentário que conta a vida da cantora com estreia marcada para esta quinta,13, no GloboPlay

Com lançamento nesta quinta-feira, 13, o documentário sobre a vida de Xuxa Meneghel promoveu o reencontro com a ex-empresária Marlene Mattos após 19 anos. A relação das duas é marcada por polêmicas. Após o rompimento, Xuxa disse - em entrevista à revista “Caras”, em 2015 - ter sido “controlada, roubada e usada” pela empresária.

Marlene nunca rebateu Xuxa, até então. Com um episódio inteiro dedicado à conversa entre as duas, Marlene responde às críticas e diz que “faria tudo de novo”.

“Eu acertei muito mais do que errei, sabe? O mundo não é isso que você quer que seja. A gente tem que agir às vezes de forma realística, sabe? Você diz... você era uma marionete na minha mão e eu usava você pra fazer outras pessoas de marionete. E é assim”, diz Marlene.

Em entrevista ao Fantástico, na noite deste domingo, 9, Xuxa revelou detalhes da conversa e afirmou estar surpresa com as falas da ex-empresária: “Isso, pra mim me chocou, ela dizer: ‘Eu faria tudo de novo’. Isso pra mim é uma frase que acho que marcou o documentário demais, sabe?”.

“Eu não sei ser condescendente com gente burra, sabe? Eu sou exigente? Sou. Chego a ser cruel? Sou, sou. Mas olha: eu sei fazer as coisas. Quando eu me proponho, eu sei fazer as coisas”, diz Marlene em outro trecho do documentário.

Xuxa diz ter sofrido com ex-empresária: "Abuso de confiança"

Xuxa revive passado em documentário da Globo: ‘Fui muito abusada’

