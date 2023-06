Empresário do ‘Caneta Azul’ é suspeito de desviar R$1 milhão do cantor

Dono do hit "Caneta Azul", Manoel Gomes conquistou sucesso nas redes sociais em 2019; empresários do cantor brigam por desvio de dinheiro

Leonardo Santana, atual gestor das redes sociais de Manoel Gomes, músico que viralizou em 2019 com o hit “Caneta Azul”, está sendo acusado de desviar cerca de R$ 1 milhão das contas do cantor.

A denúncia foi feita por Lineu Júnior e Manoel Dias, representantes do “Caneta Azul” e que dividem o gerenciamento de carreira juntamente com Leonardo. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 5, pelo portal Splash.

Segundo o site, João Nascimento, advogado de Lineu Júnior, detalhou que Leonardo Santana está sendo processado por estelionato, apropriação indébita e maus-tratos.

RELEMBRE Autor de 'Caneta Azul' vai a cartório registrar direitos autorais do hit

O advogado também relata que Leonardo e Joab Castro - seu pai e antigo empresário do cantor - desviaram cachês de Manoel Gomes e que contratos assinados nos anos anteriores serão analisados.

Leonardo Santana se defendeu alegando que os empresários estão em “complô” contra ele para assumirem sua parte na sociedade. “Nunca chegaram em mim para falar sobre o assunto. Viajaram com Manoel e botaram um segurança com ele. O cantor está com o celular retido para que eu não entre em contato”, afirmou Leonardo.

